Bir ile daha maske takma zorunluluğu!

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. Manisa Valiliği tarafından yazılı açıklamada, maske kullanım zorunluluğu, Alaybey ve Karaköy pazar yerlerinin kullanıma açılması, lokmacıların faaliyetleri, dezenfektan üretimi yapan işletmeler ve denetimlere ilişkin bilgi verildi.

İSTİSNALAR BELİRLENDİ

Açıklamada, “İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı ile ilimizin belirli bölgeleri için maske takma zorunluğu getirilmişti. Ancak virüsün yayılım hızında olumlu bir değişiklik yaşanmaması nedeniyle ilimiz genelinde 04.07.2020 tarihi ve saat 00.01 itibariyle ağız ve burun kısmının tam kapatılacak şekilde maske takma zorunluluğunun getirilmesine, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesine; normal hayatın akışı içerisinde yapılması zorunlu olan, arazide operasyonel faaliyet gösteren kolluk kuvvetleri, arama tarama faaliyetleri yürüten askeri ve kolluk personeli, tarım ve inşaat ile ilgili faaliyetlerde bulunanların istisna kapsamında sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

ALAYBEY VE KARAKÖY PAZAR YERLERİ AÇILIYOR

Öte yandan bir süredir kapalı olan Alaybey ve Karaköy pazar yerlerinin de belirli kurallar çerçevesinde yeniden açılacağının duyurulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Açılması planlanan pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen tedbirlere riayet edilmesi,

*Dar sokaklarda tezgâhların tek taraflı kurulmasının sağlanması, belirlenen alanlarda hizmet veren pazarcı sayısının azaltılarak pazar kurulan gün sayısının arttırılması,

*Tezgâh kurulacak alanların tespiti ve kontrolü için İl Emniyet Müdürlüğü, ilgili belediye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Manisa Pazarcılar Odasından birer temsilcinin yer aldığı komisyon oluşturulması, pazar yerlerinin hizmet verdiği süre boyunca İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün personellerince gerekli denetimlerin yapılması koşuluyla kapalı olan pazar yerlerinin açılması yönünde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir. İHA