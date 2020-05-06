Bir tehdit de eski başkandan: Bir mangaya yetecek kadar silahım var!

AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç, sosyal medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP ve HDP’lileri tehdit etmişti.

Ölüm tehdidi içeren paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ve HDP'yi etiketleyen Göç, “Ben has Karadenizliyim bi dolu var gö….de patlamasını istemiyorsanız adam olun. Reise bir şey olur ya da darbe olursa hiç kuşkunuz olmasın önce sizi öldürürüm” diye yazmıştı.

“BİR MANGAYA YETECEK KADAR…”

Göç’ün bir kavanoz mermiyle yaptığı tehdit paylaşımının ardından AKP Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu da bir mangaya yetecek kadar silah ve mühimmatının olduğunu söyleyerek, gözdağı verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun oğlu da olan İsmail Karaosmanoğlu, 30 Nisan'da yaptığı paylaşımda paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* 15 Temmuz'daki hain kalkışmaya kadar hobi amaçlı birkaç çakım vardı sadece. Şimdi, bir mangayı donatacak kadar silah ve mühimmatım var.

* Benim gibi de yüz binler var. Bir daha ‘başka şekilde' iktidar değiştirmeye niyetlenen olursa deneyeceğimiz çok fantezi var haberiniz olsun.

“15 TEMMUZ'DA HAZIRLIKSIZDIK”

Gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşımda bulunan Karaosmanoğlu bu defa da kendisini eleştirenlere küfür etti.

Karaosmanoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi

* Köpek sürüsü bir süredir peş peşe iktidarı ‘başka türlü' yollarla yıkmaktan dem vuruyor. Bir piç, Menderes ve Erdoğan fotoğrafını yan yana koyup ‘Makus kaderden kaçış yok' diyor.

* Bunlara tek kelime etmeyen çapulcular ‘silahlandık' dedim diye bana saldırıyor. Milli iradeye karşı en ufak bir anti demokratik girişim yapmaya kalkarsanız Allah'in izniyle sizi ananızdan doğdunuz güne pişman ederiz!

* Hep barıştan ve huzur yana olduk diye bizi uysal koyun zannedenlere neyin ne olduğunu görürler. Unutmayın, 15 Temmuz'da hazırlıksızdık!

TÜFEKLE POZ VERDİ, “KİBAR OLMAM” DEDİ

Karaosmanoğlu, söz konusu paylaşımından kısa bir süre önce tüfekli fotoğrafını paylaşarak, “Benim evimi izinsiz fotoğraflamaya gelen olursa, @fahrettinaltun hocam kadar nazik davranmam!!!” paylaşımında bulunmuştu.