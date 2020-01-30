Bir yılda yüzde 500 borçlanan AKP’li belediye arsa satıyor

AKP’li Çorum Belediyesi’nin belediyeye ait 18 arsayı toplam 6 milyon 648 bin TL’ye ihaleyle satışa çıkarmasına CHP Belediye meclis üyesi Tuncay Yılmaz sert tepki gösterdi.

2018 yılı Sayıştay raporuna göre borç artışında belediyenin rekor kırdığını söyleyen Yılmaz, “Sayıştay raporlarıyla borçlanma limitini yüzde 500 aştığı tespit edilen Çorum Belediyesi tüm Çorum halkının malı olan belediyeye ait arsaları belirli aralıklarla satıyor. Borçları arsa satarak kapatmaya çalışıyorlar” dedi.

AKP’Lİ BAŞKANLAR 250 ARSA SATTI

Kenti yöneten AKP’li Başkanların 2016-2020 yılının Ocak ayı dahil olmak üzere 260 bin 263 metrekare büyüklüğünde toplam 250 arsayı sattığını belirten Yılmaz, tespit ettikleri bu rakamların içinde takas yolu ile resmi kurumlara verilen ya da borca karşılık müteahhitlere verilen arsaların olmadığını dile getirdi.

Yılmaz, “2016 yılında 22.778, 2018 yılında 121.424, 2019 yılında 99.444, 2020 yılı Ocak ayında 16.617 metrekare olmak üzere toplam bin 263 metrekare arsa sattılar. Belediyeyi borç batağına sürüklediler. Aldıkları borçları arsa satarak kapatmaya çalışıyorlar ama bunu da beceremiyorlar. Buna rağmen borçlar 1 yılda yüzde 500 artmış. AKP yönetimi her geçen yıl borç yaptı. Borç yaptıkça arsa sattı. Belediye batmış durumda. Ne varsa satıyorlar” diye konuştu.

LİSTE ŞEKLİNDE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaklaşık 295 bin Çorumlunun hakkı olan arsaların yanlış yönetimler sonucunda satıldığını söyleyen Yılmaz, bu arsalar satılmasaydı belediyenin borcunun ne kadar olduğunu belediye yönetimine sorarak, tek tek satılan arsaları liste halinde yayınladı.