Biyogaza direnen köylülere ikinci şok!

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi’nde yapılmak istenilen Biyogaz Enerji Santrali'ne karşı 24 Temmuz tarihinde çiftçiler direniş yaparak jandarma ile karşı karşıya gelmişti.

Santrali yapmak isteyen şirketin iş makinelerinin araziye girmemesi için yol kapatan ve aralarında kadınlarında bulundu yaklaşık 150 kişilik grup jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Jandarma ile yaşanan arbede de yaklaşık 30 köylü gözaltına alınırken, özellikle jandarma tarafından darp edilen çiftçi kadınların görüntüleri kamuoyunda büyük tepkilere sebep olmuştu.

Biyogaz santralinin yapımını iptali için Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde hukuk savaşı veren mahalle sakinleri şimdiden 24 Eylül tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle ikinci şoku yaşadı.

5 ARAZİ İÇİN ACELE KAMUŞLAŞTIRMA YAPILDI

24 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Salihli Çapaklı Mahallesi’nde biyogaz santralinin yakınındaki 5 arazi için acele kamulaştırma kararı verildi.

31254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2970 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde “Ege Biyogaz Enerji Santrali’nin yapımı amacıyla' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çapaklı Mahallesi’nde biyogaz santraline yakın olan 135 no’lu adadaki 52, 53, 54, 55, 56 no’lu parseller acele kamulaştırılacak” denildi.

“TAMAMEN HUKUKA VE YASAYA AYKIRI''

Çapaklı köylülerinin avukatı ve Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli, acele olarak yapılan kamulaştırmanın hukuka ve yasaya aykırı olduğunu ifade ederek, acele kamulaştırmaların olağanüstü hallerde yapılması gereken bir durum olduğunu açıkladı.

Yapılan kamulaştırmada kamu yararının bulunmadığının altını çizen Değerli, “Tamamen yasanın amacına ve hukuka aykırı bir karar. Acele kamulaştırma dediğimiz yasa maddesi kanunumuzda çok eskiden beri var. Ama bu yasa maddesini getiriliş amacı, olağanüstü bir halde savaş veya doğal afet gibi devletin olaya ve bölgeye anında müdahalesi ile yapılacak işlemlerinin kamulaştırma dediğimiz uzun süreli gecikmemesi amacıyla getirilmiştir. Ancak son zamanlarda acele kamulaştırma tamamen yasanın amacı dışında kullanılmaya başlandı. Bu kararnamedeki acele kamulaştırmayı gerektirecek devletin hiçbir acil ihtiyacı bulunmamaktadır. Devletin orada yapacağı bir hizmet ve kamu yararı bulunmamaktadır'' dedi.

“KARARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAĞIZ''

Resme Gazetede yayınlanan kararın iptali için Manisa 1. İdare Mahkemesi'ne dava açacaklarını dile getiren avukat Değerli;“Cumhurbaşkanını kararnamesine karşı sonuçta bir idari işlem olduğu için iptal davası açacağız. Öncelikle yapacağımız işlem bu. Daha önce açtığımız davalarda sürüyor. Projenin kendisine açtığımız dava da keşif yapıldı ama halen Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde dava sürüyor. Bu davanın ardından hemen santrale yol açılması için bir imar planı değişikliğine gidildi. Ona karşıda dava açmıştık. Bu davada devam ediyor. Şimdi de karşımıza bununla çıktılar. Gereken yasal yollar neyse başvuracağız'' ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN TEPKİ

Acil kamulaştırma kararına karşı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de tepkisini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla dile getirdi.

Özel sosyal medyadan tepkisini şu şekilde dile getirdi:

* Bir şirket istiyor diye; önce jandarmayla köylüye saldırdılar, sonra, köylünün arazisine Cumhurbaşkanı kararıyla el koydular. Bu rejim; vatandaşını değil bir şirketin çıkarını savunan saray rejimidir. Hesabı Sorulur!'

CHP'Lİ BAŞEVİRGEN : SIRTINI İKTİDARA DAYAYAN İSTEDİĞİ KARARI ÇIKARTIYOR

Arazilerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamulaştırılmasına tepki gösteren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ise yaptığı yazılı açıklamada, verimle toprakların devlet eliyle sermayeye verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Biyogaz enerji santrali için verilen kamulaştırma kararını ‘yangından mal kaçırmak' olarak değerlendiren CHP'li Başevirgen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* En başından beri hukuk dışı yollarla faaliyet gösteren şirket, şimdi de arkasına devletin gücünü alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırma kararı çıkartılmasını sağladı. Sırtını iktidara dayayan istediği kararı çıkartıyor.

Bu karar, devletin acil bir ihtiyacı için değil tamamen şirketin isteği ile çıkarılmıştır. Üstelik kamulaştırma kararı ekinde verilen haritaya göre biyogaz tesisi kurulmak istenen alanın en az 6-7 kat büyütüldüğü görülüyor. Devlet, arazilerin satılması ile ilgili köylülere herhangi bir teklifte dahi bulunmadan el koydu.

* Bu haksız gasp için, Çapaklı köylülerimizin ve bizlerin hukuksal mücadelesi devam edecek. Haklı direnişimizin, haksızlıklara yenilmesine asla izin vermeyeceğiz.