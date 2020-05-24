Bodrum açıklarında Türk teknesine Yunanlardan taciz atışı!

Aydın'ın Didim ilçesinden dün gece yarısı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Göcek limanına gitmek için yola çıkan ve saat 04:00 sıralarında Bodrum'un Akyarlar Mahallesi açıklarına gelen kaptan, evli ve bir çocuk babası 35 yaşındaki Ferhat Koray ve yardımcısının bulunduğu yat Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı.

“TÜRK KARASULARINDA SEYREDERKEN YUNANLARIN TACİZİNE UĞRADIK”

Yunan sahil güvenlik botunun önce havaya ateş ederek , ardından telsiz anonsu ile İstanköy (Kos) adası limanına girmeye zorlandıklarını belirten ve yaşadıklarını Sözcü'ye anlatan Koray, şöyle konuştu:

* Havaya taciz ateşi açıp bizi Yunan sularına girmeye ve durmaya zorladılar, oysaki Türk karasularında seyrediyorduk.

* Ardından plastik mermi kullandıklarını anladık, olayı cep telefonu ile videoya çektik. Bodrum'a doğru sonrada Datça'ya yolumuza devam ettik.

* Datça'yı geçince bu kez sabaha 06:00 sıralarında Sömbeki (Simi) adasından gelen Yunan sahil güvenlik botu tarafından havaya ateş edilerek ikinci kez tacize uğradık. Oysaki hep kendi sularımızda ve kıyılarımıza yakın seyrediyorduk.

İKİ PLASTİK MERMİ TEKNEYE İSABET ETTİ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşadığını belirten Koray, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Yunan sahil güvenliğine ait hücum bot teknemizin etrafında sürekli dönerek beni Yunan sularına çekmeye çalıştı. Fakat ben bunu reddedince bana taciz ateşi açıldı. İki defa plastik mermi isabet etti tekneye.

* Bunun yanı sıra telsizle ve telefonla Türk Sahil Güvenliği'ne bilgi verdim. Bu tacizden kurtularak tekrar Simi açıklarında Türk sularında seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenliği'nin taciz ateşine maruz kaldım.

* Bu esnada tekrar Türk sahil güvenliğine bilgi verdim. Bilginin akabinde devamlı Sahil Güvenlik tarafından arandım. Halimi hatırımı, yaralı olup olmadığımı sordular. Teknede iki kişiydik.

* Datça Limanı'na girerek Sahil Güvenliğe bilgi verdik. Tutanak tutuldu. Bunun akabinde plastik mermilerden tekneye zarar gelip gelmediğini öğrenmek için teknede kontrol yapıldı.

* Bilgi verip yakıt ikmali yaptıktan sonra seyrimize devam ettik ve Göcek'e sağ salim geldik.

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