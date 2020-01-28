“Bölgede deprem fırtınası var ama İstanbul’u etkilemesi mümkün değil

Türkiye, Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, korkutan bir haber de Manisa’dan geldi. Manisa Kırkağaç’ta Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem AFAD’ın ölçümlerine göre de 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

“BÖLGEDE DEPREM FIRTINASI VAR”

Manisa’da 23 Ocak’ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmişti. O sallantının etkileri unutulmadan bugün 14.26’da bir kez daha sallanan Manisalılar sokaklara döküldü. Manisa’daki depremi yorumlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, mesafenin uzak olmasına rağmen depremlerin diğer şehirlerde de hissedildiğini belirterek, “Elazığ’daki depremi komşu ülkelerden de hissedenler vardı. Ancak bu Manisa depreminin uzaklık ve bulundukları jeolojik ortam açısından büyük İstanbul depremini etkilemesi mümkün değil. Manisa’da 23 Ocak’ta meydana gelen depremin artçı şokları devam ediyor ve şu anda bölgede bir deprem fırtınası var” ifadelerini kullandı.

“MANİSA’DA ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELEBİLİR”

Eyidoğan, “Manisa’da artçı sarsıntılar devam edebilir, Batı Anadolu’nun şöyle bir özelliği var, faylar arasındaki ilişkiler oldukça karışık. Bölgede 3 hat var ve her hat birbirini tam Akhisar’da kesiyor. 12 Eylül 2016 yılında da Manisa’da böyle art arda depremler meydana gelmişti” diye konuştu. Eyidoğan, vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri noktasında uyardı. Eyidoğan, Manisa’daki depremin İstanbul’u etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.