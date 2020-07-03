Bolu’da Millet Bahçesi tepkisi: Ya parkımızı verin ya da atımızı

Bolu Belediyesi tarafından 2016 yılında Alpağut Mahallesinde 90 bin metrekare alanda inşasına başlanan ve 31 Mart 2018 yerel seçimleri öncesi Millet Bahçesi yapılacağı gerekçesiyle Bolu Belediyesi’nden alınarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne devredilen Uluslararası Köroğlu Parkı, belediyenin AKP’den CHP’ye geçmesi üzerine tamamlanamadı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçmişte yaklaşık 12 milyon lira yatırım yapılan parktaki Köroğlu heykeli ve kaide binası Milli Emlak Müdürlüğünce bir türlü başlatılamayan çalışmalar nedeniyle çürümeye başladığını ifade ederek, “Park, belediyeden alındıktan sonra adeta kaderine terk edildi” dedi.

“NE GERİ VERDİLER NE YAPTILAR”

Parkla ilgili yaşanan süreci anlatan Özcan şöyle konuştu:

Geçen yıl sonbaharda buraya gelmiştik. Seçimlerden hemen önce mart ayının başında, sayın bakana bir açıklama yaptırdılar. Dediler ki, biz burayı millet bahçesi yapacağız. Ama bir şey yapmadılar.

* Milli Emlak’tan parkı geri istedik. İçerideki malzemeler kırılıyor. Burası bir kış daha geçirirse ciddi zarar görür demiştik. O yüzden biz bakanlığa yazı yazdık, dedik ki ‘ya bize burayı devredin biz tamamlayalım, ya da millet bahçesi yapacaksanız ‘tamam biz yapacağız deyin' ve hemen çalışmaya başlayın.

* Yaklaşık 3 ay cevap gelmedi. Sonra biz burada basın açıklaması yapınca bir saat sonra cevap geldi. Biz o zaman ısrarla söyledik: Yapamayacaksanız geri verin, biz yapalım!

* Geri de vermediler, her hangi bir çivi de çakmadılar. İçerideki facia, çürüme görünmesin diye dün galiba demir kapıyla burayı kapatmışlar.

“PARKI VERMİYORSANIZ ATIMIZI VERİN”

Milli Emlak Müdürlüğünün parkı tamamlamak gibi bir niyetlerinin olmadığını kaydeden Başkan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

* Sizin burayı yapacağınız yok, ya burayı tekrar bize geri verin, eski projeyi revize ederek burayı güzelleştirelim. Bunu yapmayacaksanız Bolu halkının cebinden yaklaşık 12 milyon lira çıkmış, ‘onun parasını’ verin dedik. Ona da ‘ret’ cevabı geldi.

* O zaman üçüncü bir teklifimiz daha var. Atta çürüyor, bina da. Bari atı bize geri verin. Uygun bir yere yerleştirelim. En azından Bolu'nun simgesi, gelen geçen tarafından görülsün.

“NE OLDUĞU ANLAŞILMIYOR”

Heykelin 61 metre yükseklikte olduğunu kaydeden Özcan, şunları söyledi:

* Şu anki halini görüyorsunuz, 61 metre yükseklikte. Yoldan geçen ‘Bu horoz şekeri mi? Kelebek mi diye soruyor?’ Ya bize burayı geri verin, biz burayı düzenleyelim, ya da atımızı verin! Atımızı bize geri verin.

* Bu Bolu'nun atı. Biz onu uygun bir yerde, daha uygun şartlarda Bolu'nun sembolü haline getirmeye hazırız! Artık dalga geçilmesi de gücüme gidiyor.

* Bu çağrımı yinelemek istiyorum. Yapabileceklerine de inanmıyorum. Başında yapamazlar dedim. Bizi yanıltmadılar, yapamadılar. Dolayısıyla yapamayacaksanız verin.

“MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK”

AKP Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ise Millet Bahçesi yapılması planlanan Uluslararası Köroğlu Parkı ile ilgili projenin hazırlandığını açıklayarak,” şunları kaydetti:

* Proje hazırlandıktan sonra gerek milletvekillerimiz gerek bizler arkadaşlarımızla birlikte değerlendirme yaptıktan sonra projede eksikler gördüğümüz için yapılan projede bir revizyona gittik.

* Revizyona gidildiği için bir gecikme söz konusu olmuştur. Ama şunu söyleyebilirim ki, Millet Bahçesi yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu sözü veren AK Parti’nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz Türkiye'de ilkleri başaran bir partiyiz. Verdiğimiz sözlerin taahhütlerin her şekilde arkasında duran bir partiyiz.

* Ama bir taraftan da Millet Bahçesinin yapılması noktasında belediye başkanımızın takip etmesini de tabi ki ben bir Bolulu olarak Bolu'da yaşayan olarak doğru da bulabilirim.