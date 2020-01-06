Borç için otobüs satan AKP’li belediye yeni araç alıyor

AKP'li Elazığ Belediyesi, ocak ayı meclis toplantısında, belediye müdürlüklerinde kullanılmak üzere toplam 65 adet araç alınmasına dair gündem maddesini görüştü. Toplantıda belediyenin birim müdürlükleri hizmetinde kullanılmak üzere 35 adet camlı koltuklu kamyonet, 26 adet çift kabinli kamyonet ve 4 adet minibüs satın alınması karara bağlandı.

ARAÇLARLA ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YAPILIYOR İDDİASI

Meclis toplantısında söz alan İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Gültekin Koç, geçmiş dönemlerde personelin belediyenin araçlarıyla şehirlerarası yolculuk yaptığını ifade ederek, “Bahsi geçen 65 aracın alınması gündemdeyken şuan belediye kiralık araçlarla mı hizmet veriyor? Belediye kaç tane kiralık araç kullanıyor ve bunlara yıllık ne kadar kira ödeniyor? Bu konuda bilgilendirme istiyoruz. Belediye personelinin belediye ait araçları şahsi araçlarıymış gibi kullandıklarına şahit oldum. Hatta bu araçlarla şehirlerarası yolculuk yaptığını biliyorum. Tabiatıyla o araçların yakıtı belediyeden karşılanıyordur. Bu bakımdan geçmişte bu tür olaylar çok konuşuldu” diye konuştu.

“ARAÇLAR GEREKLİ, YA KİRALAYACAĞIZ YA SATIN ALACAĞIZ”

2015-2019 yılları arasında kiralık araçlara ödenen rakamın 7.5 milyon olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları, “Biz göreve geldikten sonra kiralama süreçleri dolmuştu ve biz yeniden araç kiralamadık. Sadece birimlerin talebi doğrultusunda minimum seviyede iki ya da üç tane araç kiraladık. Ama araç illa ki gerekli; ya kiralayacağız ya satın alacağız. Yapılan araştırmalar sonucunda en mantıklı yolun aracın satın alınması olduğuna karar verdik” ifadelerini kullandı.

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“BİNEK ARAÇ DEĞİL İŞ MAKİNESİ”

Araç kiralamanın yıllardır spekülasyonlara neden olduğunu kaydede Şerifoğulları, “Kiralama yıllardan beri Elazığ Belediyesi’nde dedikodulara neden olmuş spekülasyonlara yol açmış bir konu. Fahiş rakamlar ile araçlar kiralanmış ama bunun önüne geçme adına kendi araçlarımızı alıp envanterimize kaydedeceğiz. Burada hiçbir şekilde binek araç yok tamamen iş makinesi bu noktaya da dikkat çekmek istiyorum” şeklinde konuştu. Yapılan görüşmelerin ardından belediye birimlerinin hizmetinde kullanılmak üzere 65 aracın satın alınması talebi oy birliğiyle kabul edildi.