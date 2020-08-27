Borç içinde yüzen AKP’li belediye, Malazgirt Zaferi kutlamaları için kesenin ağzını açtı

İçişleri Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına corona virüsü gerekçe göstererek yasaklarken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu Okçular Vakfı, binlerce kişinin katılımıyla Malazgirt Zaferi kutlamaları düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Okçular Vakfı tarafından Bitlis-Ahlat ve Muş-Malazgirt’te gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamalarında yerini alan AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kesenin ağzını açarak 319 bin lira harcadı.

İHALE PAZARLIK USULÜ YAPILDI

Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt etkinlikleri için ihale yaptı. ‘Malazgirt Zaferi Anma Etkinlikleri İçin Hizmet Alımı' adı altında pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleyi, tek istekli olan Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri San. Tic. A.Ş. kazandı. Belediye şirketi ile belediye arasında 319 bin liralık sözleşmesi 21 Ağustos'ta imzalandı.

“BİR ÇADIRA PARA AKITIYOR”

AKP'li Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin bu parayı neye harcadığını açıklaması gerektiğini ifade eden İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş şunları söyledi:

* 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yasakladılar ama Bilal Erdoğan'ın Vakfı'nın kutlama etkinliklerine onay verdiler. 2 milyar liranın üzerinde borcuyla Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden biri olan Konya Büyükşehir Belediyesi de buraya 320 bin lira harcamış.

* Pandemi sürecinde vatandaşına yeterli desteği veremeyen belediye, Konyalılara hizmet etmesi gerekirken kilometrelerce uzaktaki etkinlik için bir çadıra para akıtıyor.

* Borcu yüzünden hizmet edemez duruma gelen Belediye yetkilileri bu parayı nelere harcadığını çıkıp açıklamalıdır”

“HER KURUŞUN HESABINI SORACAĞIZ”

AKP'li belediyenin buna benzer bir durumu İstanbul seçimlerinde de yaptığını ileri süren Yokuş, “Geçtiğimiz dönemde İstanbul seçimleri içinde Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da seçimlerde AKP adayına destek vermek için orada etkenlikler düzenleyip, yemekler verdi. Bu para Konyalının cebinden çıkıyor. Şehrin birçok sorunu varken, halktan alınan paraların kendi propagandalarını yapmalarına harcanması akıl işi değil. Konyalının her kuruşunun hesabını soracağız” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZ HESABINI SORAR”

Konuya ilişkin konuşan CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ise şunları söyledi;

* 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yasaklayan Sary rejimi Ahlat’ta pandemiye rağmen etkinlik düzenliyor. Şehrin onlarca sorununa çözüm aramak yerine belediye saray rejimine şirin görünmek için binlerce lira harcıyor.

* Kentimizde ulaşımdan su fiyatlarına kadar zam yapan belediye, pandemi sürecinde de vatandaşına yeteri kadar yardımcı olamadı.

* Vatandaşlarımıza yardımcı olması gereken belediyenin bu savurganlığının hesabını vatandaşlarımız elbette sorar. Bizler de konun takipçisi olup, vatandaşlarımızın haklarını aramaya devam edeceğiz.

ETKİNLİKLERE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI

Ahlat ve Malazgirt'te devam eden etkinlikler kapsamında; Geleneksel Sporlar, Kültürel Etkinlikler, Geleneksel Uygulamalar, Dini Merasimler, Çocuk Etkinlikleri gerçekleştirilirken, kutlamalar son gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Malazgirt'te katıldığı mitingle sona ermişti.