Böyle oylama görülmedi! Gelirlere ‘evet’, giderlere ‘hayır’!

İzmir'in Efes-Selçuk Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısının üçüncü birleşimi ilginç anlara sahne oldu. AKP'li ve MHP’li meclis üyeleri, 2021 yılı bütçe oylamasında bugüne kadar örneğine rastlanmayan bir karara imza attı. AKP'li ve MHP’li Meclis üyeleri belediyenin personel maaşlarını ödememesi ve hiçbir iş yapmaması yönünde oy kullanarak tarihe geçti.

Faaliyet raporunda yer alan sosyal yardım hizmetleri, temizlik işleri, eğitim ve kültür hizmetleri, personel giderleri dahil birçok hizmet için harcanacak giderlere AKP'li ve MHP’li meclis üyeleri ret oyu verdi. Aynı üyeler vergi gelirleri ve belediyenin diğer gelirleri için ise kabul oyu verdi.

Efes-Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin, “belediye personele maaş ödemesin, belediye hiçbir iş yapmasın” mantığı yarattığını söyledi. 2021 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi. Belediyenin 2021 yılı bütçesi, mecliste çoğunluğa sahip CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.