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İzmir’de gasp dehşeti: Boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı aldılar

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin boğazını bıçakla yaralayarak 250 bin lirasını gasp ettikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliler trafik kazası yaptı. Kaza sonrası şüphelilerden birisi yakalanırken kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

08:37 -
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Olay, 00.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi’nde meydana geldi.

Kuyumcu dükkanı işleten ve telefon alım satımı yaptığı öğrenilen Ö.F.G.,’ nin önü 4 kişi tarafından kesildi.

Şüpheliler, ”Ver lan çantayı” diyerek Ö.F.G.’nin boğazına bıçak dayadı. Yaşanan arbede sırasında Ö.F.G. boynundan yaralandı.

Şüpheliler, 250 bin lirayı alıp otomobile bindikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

FOTO: DHA

Ö.F.G., aracına binerek şüphelilerin peşine düştü. Ancak şüpheliler izini kaybettirdi.

Boynundan yaralanan Ö.F.G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.F.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Şüpheliler, Kemalpaşa Caddesi’nde plakasız otomobille giderken kaza yaptı. Otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir fabrikanın önünde ağaca çarptı. Kazanın ardından 3 şüpheli kaçarken, B.H. ise yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

 

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Son güncelleme: 08:49 16.09.2020
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