Bu da promosyonlu baro! İş vaadiyle üye topluyorlar…

Türkiye Barolar Birliği ve 80 baronun karşı çıktığı, çoklu baronun önünü açan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçen temmuz ayında yürürlüğe girdi.

İstanbul’un ardından Ankara’da ikinci baroyu kurmaya çalışan avukatlar, ilgi olmayınca iş vaadiyle üyelik kampanyası başlattı. “Ankara’da stajını Yeni Baro’da yapan hiçbir genç meslektaşımız işsiz kalmayacak. Meslektaşlarımızın stajlarının bir bölümünü kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde yapmaları sağlanacak” ifadesini kullanan avukatlara tepkiler geldi.

Kendisine üyelik teklif edilen bazı avukatlar “Nasıl iş vaat edebiliyorsunuz?”, “Kamu kurumlarında staj vaadini hangi meşru ilişkiye dayandırıyorsunuz?” “Avukatlık yeminini çiğnemek hiç mi rahatsız etmiyor?”, “Barolara da reklam yasağı şart” şeklinde tepkiler gösterdi.

İkinci baroyu kurmaya çalışan ekipte biçiminde tepkiler geldi. İkinci baroyu kurmaya çalışan ekipte MHP’li Aydın Akpınar, AKP'li Eyüphan Korkmaz ile Bülent Arınç'ın eski avukatları Yakup Erikel ve Hakan Yılmaz bulunuyor.

DEVLET İMKANLARI KULLANILIYOR

CHP Mersin Milletvekili ve Mersin Barosu eski Başkanı Alpay Antmen, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Ankara’da kurulmak istenen paralel baronun ilanı iktidarın çaresizliğinin örneğidir. Devlet imkanlarının paralel baro kurulması için kullanılması, çürük ve işi boş olduğunu gösteriyor. Promosyon ve iş vaadi ile üye avukat bulmaya çalışan anlayış saray barosu bile olamaz. Olsa olsa Saray Barosu olur” dedi.

21 AĞUSTOS'TA BAŞVURDULAR

Dört kişilik Kurucular Kurulu, 21 Ağustos tarihinde ‘2 Nolu Ankara Barosu' adı altında bir baro kurmak için Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) başvurmuştu. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da ikinci baro için kamu avukatlarına baskı yapıldığı iddiaları gündeme getirdi. 2 No’lu Baro ise “Çalışmalar kapsamında görüşme gerçekleştirdiğimiz meslektaşlarımızla, avukatlık mesleği ve onuruyla bağdaşacak saygınlıkta, hiç bir şekilde incitmeden, onların özgür iradelerini etkileyecek baskı gibi kabul edilemez etik dışı hiçbir davranış içerinde olmadan sadece baromuza davet ettik” açıklaması yapmıştı.