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Bu nasıl bir vicdansızlık! Engelli gence dehşeti yaşattı, serbest kaldı

Avcılar'da 8 Mart tarihinde, otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Okan Metin isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Alper'in, 'Ben engelliyim, vurma' demesine rağmen darp edildi. Şüpheli, gözaltı sonrası serbest bırakıldı.

Sozcu.com.tr
22:04 -
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Bu nasıl bir vicdansızlık! Engelli gence dehşeti yaşattı, serbest kaldı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 8 Mart 2020 tarihinde, otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Okan Metin isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Alper’in “Ben engelliyim, vurma” demesini umursamayan Metin, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından ailesi, Alper’in sesini duyurmaya çalışıyor.

“ALPER’İ YUMRUKLAYIP, TEKMELEYEREK DARP ETTİLER”

Şule Çet Dayanışma Platformu’nun sosyal medyadan yaptığı açıklamada şüphelinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edilerek, şunları söyledi;

*Alper yolda yürürken öyle tanıdık tanımadık herkese içinde hiçbir kötülük olmadan ‘selamun aleyküm' diye selam verir.

Alper selam verince itmiş, yoldan 3 metre aşağıdaki bahçeye düşmüş. Daha sonra Alper'i yumruklayıp tekmeleyerek darp etmiştir.

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