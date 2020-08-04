Bugün bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri neler?

30 Temmuz'da arefe günü öğlenden sonra başlayan bayram tatili, dün itibariyle sona erdi. Bu süreç içerisinde kapalı kalan bankalar aracılığıyla EFT ve diğer işlemler yapılamadı. Bankalar, tatil sonrası bugün normal çalışma saatlerinde tekrar hizmet vermeye başladı.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Çok sayıda banka olmasına rağmen bankacılık sektörün çalışma saatleri genel olarak saat 09:00’da başlar. Saat 12:30’da öğle tatiline giren bankalar 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam saat 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

Ziraat Bankası: 09:00 – 17:00

Halkbank: 09:00 – 17:00

QNB Finansbank: 09:00 – 17:00

İş Bankası: 09:00 – 17:30

Garanti Bankası: 09:00 – 17:00

Deniz Bankası: 09:00 – 17:00