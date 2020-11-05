Bülent Ecevit anıldı

5 Kasım 2006’da yaşamını yitiren eski başbakanlardan Bülent Ecevit için, ölümünün 14’üncü yıl dönümünde Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Törene, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP ile DSP Parti Meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Törene katılanlar Ecevit’in mezarına çiçek bıraktıktan sonra dua etti.

Anma töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Bülent Ecevit, Beşparmak Dağları'na milliyetçiliği yazdıran, Türk siyasetine, Türk devlet hayatına dürüstlüğü gösteren eşsiz bir liderdi. Rahmetli Bülent Ecevit genel başkanımız sadece siyasi kimliği ile değil aynı zamanda hayatı ile de hepimiz için örnek olmuştur. Bugün kendisini özlemle, saygıyla ve sevgiyle anıyoruz” ifadelerini kullandı.