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Bulut: Parti ayrımı yapılmadan Başkan Karalar’a destek verilmeli

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Bulut, "Adana bugünlere bir günde gelmedi. Şimdiye kadar bütün Adana belediye başkanlarının ihmali var" dedi.

Mehmet SERBES
13:48 -
Haberler Gündem
Bulut: Parti ayrımı yapılmadan Başkan Karalar’a destek verilmeli

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SÖZCÜ’nün Adana Bürosu’nu ziyaret etti.

Yaşanan sel felaketinde  Adana'nın alt yapısının yetersizliğinin gözler önüne serildiğini kaydeden Burhanettin Bulut, şunları söyledi: Adana bugünlere bir günde gelmedi. Bunda şimdiye kadarki bütün Adana belediye başkanlarının ihmali var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı  Zeydan Karalar, imkansızlıklar içinde. Önceki belediyeler bazı sorunları kredi ile çözüyorlardı, şimdi kredi musluğu da kesildi. Ne yapsın adam?

METRONUN BORCU HÜKÜMETE DEVREDİLMELİ

Bulut, “Bütün Adana'nın Valisi, milletvekilleri, STK'ları hiçbir parti ayrımı yapmadan Zeydan Bey'e destek vermeleri gerekiyor? Metronun borcunun hükümete devredilmesi gerekiyor. Bütün güçlüklere rağmen Zeydan Bey'in bunları toparlayacağına inanıyorum. Becerisi, bilgi ve deneyimi ile bunu başaracaktır” dedi.

“LİBYA’DA MEHMETÇİK ATEŞE ATILAMAZ”

Burhanettin Bulut, Libya'ya asker gönderme meselesini de değerlendirdi. Bulut,  “Libya'da bizim ne işimiz var? Orada bir kaos ve iş savaş var. Bir ateş çemberi. Mehmetçiği o ateşe atamayız. Orada bir tane Mehmetçiğin şehit olması bile izah edilemez. Orada bir vatan savunmamız yok. Biz Libya'nın iç savaşına dahil olmamalıyız. Hükümet bunun vebalini kaldıramaz. Burası bir felaket gidip kendimizi o ateşin içine atmamıza gerek yok” diye konuştu.

 

Son güncelleme: 13:52 07.01.2020
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