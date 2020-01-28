Burak Soylu kimdir, nerelidir?

Burak Soylu, 1988 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı. 2010’da İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında avukatlık ruhsatını ve noterlik belgesini aldı.

İş hayatına henüz öğrenciyken 1988’de faaliyete geçen aile şirketi Soylu Evliyaoğlu Turizm’de başlayan Burak Soylu, 2010 yılında tam zamanlı yönetici olarak şirketin yönetimine geçti.

Üniversite yıllarında projelendirdiği BiletDükkanı.com platformunu, aldığı KOSGEB proje desteğiyle 2012 yılında hayata geçiren Soylu, daha sonra enerji ve bilişim sektörlerinde de yatırımlara başladı. Yatırımları teknoloji alanında büyüten Burak Soylu, 2019 yılında şirketleri Har Group çatısı altında yeniden yapılandırdı.

Grup şirketlerinden olan ve yazılım alanında faaliyet gösteren Roof Stacks, BiletDükkanı.com platformunun yanı sıra, birçok yenilikçi projeye de imza attı. Roof Stacks tarafından geliştirilen “GoArt” artırılmış gerçeklikle sanal mobil rehberlik projesi büyük ilgi uyandırdı. Roof Stacks, GoArt projesiyle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Silikon Vadisi olarak nitelendirilen Gebze Bilişim Vadisi’ne kabul edilen ilk şirketlerden birisi oldu.

Roof Stacks, 2020’nin başlarında Dell, Google, Apple gibi dünya teknoloji devlerinin faaliyet gösterdiği, ABD’nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde yeni bir ofis kurarak, uluslararası alanda büyümesini sürdürdü.