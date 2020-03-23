‘Burası corona limanı olmadan önlemleri alın’

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın 19 Mart'ta bir gümrük memurunda corona virüsü saptandığını, 45 kişinin aileleri ile birlikte gözlem altına alındığını açıklamasının ardından, birçok milletvekili inceleme yapmaya başladı.

İlk soru önergesini önceki gün CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır verdi. Bayır, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemi ile verdiği önergede, “Ticaretiniz insan hayatından daha mı önemli” diye sordu.

Dün gece ise CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat limana giderek incelemede bulundu. Limanda corona virüsü salgınına karşı hiçbir önlem alınmadığını öne süren Polat, “İnsan hayatının ticaret ile takası, yarınlarda utancımız olacaktır” dedi.

Bugün de CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

“GEMİLER ÇALIŞIYOR, ÖNLEM YOK”

Beko, corona virüsünün yayılma hızının Türkiye'de de giderek arttığını ifade ederek, Ulusoy Çeşme Limanı'na başta İtalya olmak üzere çevre ülkelerden alınan ithal ürünlerin getirildiğine dikkat çekti.

Her gemide en az 25 kişinin çalıştığını ve Sağlık Bakanlığı'nın 14 günlük karantina kurallarına uyulmadığını belirten Beko, liman personeli ve yakınları başta olmak üzere halkın sağlığı ve can güvenliği açısından corona virüsü bulaşma riskinin yükseldiği uyarısında bulundu.

“Gemiler çalışıyor, önlem yok” diyen Beko, “Burası corona Limanı olmadan önlemlerinizi alın” çağrısı yaptı.

Beko, önergesinde şu soruları yöneltti:

* Gemilerin giriş çıkışlarında halk sağlığı için risk oluşturabilecek konularda alınan olağanüstü önlemler nelerdir? Bu kapsamda Sağlık ve İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği, yurtdışına gidiş-gelişte 14 gün karantina kuralı uygulanmakta mıdır?

* Bu denetim kimler tarafından ve hangi sıklıkta yapılmaktadır?

* Kaç hasta ve kaç karantinada gözlem altında tutulan, limanın işleyişi ile doğrudan yahut dolaylı bağlantılı çalışan ve çalışan yakını bulunmaktadır? Bu hastaların ve yakınlarının son durumu nedir?

* (Corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından) limanda görev yapan kişilerden sadece bir bölümünün karantinaya alınması ancak kalan personelin çalışmaya devam ettirilmesinin gerekçesi nedir? Bu kişiler hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

* Hastalık nedeniyle gözlem için evlerine gönderilen gümrük memurlarının yerine, İzmir’den, çevre il ve ilçelerden çok sayıda gümrük memurunun limana yönlendirildiği bilinmektedir. Bu çalışanlar için yeterli tedbir alınmış mıdır? Bu kişilerin de hastalanmaması için alınan önlemler nelerdir?

* Gemilerden indirilen yükler nerede depolanmaktadır? Bu yüklere dair halk sağlığına risk oluşturabilecek tehditler bulunmakta mıdır? Öyleyse konuya dair hangi olağanüstü önlemler alınmaktadır?

* Bu süreçte Çeşme genelinde çalışanların bir şekilde temasta bulunduğu düşünülen kaç kişide COVİD-19 testi yapılmıştır? Sonuçları pozitif olanların sayısı kaçtır?

* Çeşme Ulusoy Limanının işletmesinin özel sektörde olmasının yarattığı ilave sorunlar bulunmakta mıdır? Eğer varsa, a) Limanın geçici yahut kalıcı olarak kamulaştırılmasına dönük atılmış adım, b) Hakkında adli ve veya idari soruşturma açılmış kişi veya kişiler bulunmakta mıdır?

* Hükümet olarak, içinden geçmekte olduğumuz COVİD-19 Pandemisi'ne bağlı, ülkemiz karasularında ve limanlarımızda alınmış ve halihazırda yürürlükte olan genel tedbirlere ilave, özel tedbirler bulunmakta veya planlanmakta mıdır? Varsa bunlar hangileridir?

TÜRKİYE’DEKİ CORONA VİRÜSÜ SÜRECİ

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyuruldu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.