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Buraya Atatürk’ü sevmeyen giremez

Konya’da iş yerinin duvarlarını 6 yıldır biriktirdiği Atatürk fotoğraflarıyla donatan Ramazan Yorulmaz, “Her şeyi ona borçluyuz. Atatürk’ü sevmeyen bu ülkede durmasın” dedi.

Müslüm EVCİ / Konya
06:00 -
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Buraya Atatürk’ü sevmeyen giremez

Konya'nın Hüyük İlçesi'nde 7 yıldır abisi ile kıraathane işleten Ramazan Yorulmaz'ın (43) Atatürk sevgisi dikkat çekiyor. 6 yıldır Atatürk fotoğraflarını biriktirdiğini ve iş yerinin duvarlarına astığını anlatan Yorulmaz, “7 yıl önce bu iş yerini kıraathane olarak açtık. 6 sene önce de abimin tavsiyesi ile Atatürk fotoğraflarını dükkanımızın duvarlarına asmaya başladık. Şu an işyerimizde 270 tane Atatürk fotoğrafı var. Bu sayıyı her geçen gün artıracağız” dedi.

BU SEVGİYİ TARİF EDEMEM
Yorulmaz, “Bu sevgiyi hiçbir şeyle tarif edemem. Başka lider yok” dedi.

Yorulmaz şöyle devam etti: “İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve CHP eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a duvardaki görüp beğendikleri Atatürk fotoğraflarını hediye ettim. Birçok müşterimiz bu manzara karşısında duygulanıyor. Son zamanlarda bazı kesimler Atatürk'e saldırıyor. Bu kişileri tarih bilmez, nankör olarak görüyorum. Kurucu önderimiz Atatürk'ün üstüne lider tanımam. Gelen herkese ‘Atatürk'ü sevmeyen bu dükkana girmesin' diyorum. Atatürk'ü sevmeyen bu ülkede de durmasın” diye konuştu.

Müşteriler, “Yüzümüzü çevirdiğimiz her yerde Atatürk'ü görmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Gençlere çağrıda bulunan Yorulmaz, “Ulu Önder Atatürk bu ülkeyi geleceğimiz olan gençlere emanet etmiştir. Dünya'da gençlere bu kadar değer gösteren başka bir lider yok. Gençlerimiz Cumhuriyetimizi daha ileri taşımalı. Atatürk'ün Nutku'nu okusunlar. Bu Cumhuriyet nasıl kurulmuş öğrensinler” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: 03:32 05.09.2020
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