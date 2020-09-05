Buraya Atatürk’ü sevmeyen giremez

Konya'nın Hüyük İlçesi'nde 7 yıldır abisi ile kıraathane işleten Ramazan Yorulmaz'ın (43) Atatürk sevgisi dikkat çekiyor. 6 yıldır Atatürk fotoğraflarını biriktirdiğini ve iş yerinin duvarlarına astığını anlatan Yorulmaz, “7 yıl önce bu iş yerini kıraathane olarak açtık. 6 sene önce de abimin tavsiyesi ile Atatürk fotoğraflarını dükkanımızın duvarlarına asmaya başladık. Şu an işyerimizde 270 tane Atatürk fotoğrafı var. Bu sayıyı her geçen gün artıracağız” dedi.

Yorulmaz şöyle devam etti: “İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ve CHP eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a duvardaki görüp beğendikleri Atatürk fotoğraflarını hediye ettim. Birçok müşterimiz bu manzara karşısında duygulanıyor. Son zamanlarda bazı kesimler Atatürk'e saldırıyor. Bu kişileri tarih bilmez, nankör olarak görüyorum. Kurucu önderimiz Atatürk'ün üstüne lider tanımam. Gelen herkese ‘Atatürk'ü sevmeyen bu dükkana girmesin' diyorum. Atatürk'ü sevmeyen bu ülkede de durmasın” diye konuştu.

Gençlere çağrıda bulunan Yorulmaz, “Ulu Önder Atatürk bu ülkeyi geleceğimiz olan gençlere emanet etmiştir. Dünya'da gençlere bu kadar değer gösteren başka bir lider yok. Gençlerimiz Cumhuriyetimizi daha ileri taşımalı. Atatürk'ün Nutku'nu okusunlar. Bu Cumhuriyet nasıl kurulmuş öğrensinler” ifadelerini kullandı.