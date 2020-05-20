Burhan Kuzu ”Vahdettin” skandalını böyle savundu!

Eski AKP milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda skandal bir paylaşıma imza atmıştı.

ATATÜRK’ÜN YERİNE VAHDETTİN’İ ANDI

Yaptığı paylaşımda Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine İngiliz gemisiyle yurttan kaçan Sultan Vahdettin’i anan Burhan Kuzu, şu ifadeleri kullandı:

”Mustafa Kemal Paşa, 30 Nisan 1919’da Resmi Gazete’de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun’a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı’nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum.”

”FETÖ’NÜN KİTAPLARINDAN MI ÖĞRENDİN?”

Kuzu’nun tweet’ini alıntılayarak tepki gösteren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ”Burhan Kuzu, sen kim, Milli Mücadele kim? Sen kimsin kafana göre tarih yazıp, tarihin gerçekliklerini eğip bükmeye çalışıyorsun! FETÖ’nün kitaplarından, dergilerinden, yayınlarından mı öğrendin sen bu tarihi? Yazıklar olsun bu Cumhuriyet sayesinde geldiğin makamlara, aldığın ünvanlara” ifadelerini kullandı.

”ATATÜRK KİMSENİN TEKELİNDE DEĞİL”

CHP’li Erol”a cevap veren Burhan Kuzu, ”Gürsel Bey bir şeyi anlamadan değerlendirme. Dün Vahdettin Hanın yaptığı hizmeti takdir ettiğim için için onu yazdım. Bugün daha 19 Mayıs oldu iki tweet’le de Atatürk’ü andım. Ayıptır yaptığın, Atatürk kimsenin tekelinde değil. Bu ucuz laflar sizi bir yere taşımaz” dedi.

”BU GERÇEĞİ ASLA UNUTMA”

AKP’li Kuzu’ya cevap veren Erol ise şunları söyledi:

”’O methettiğiniz Vahdettin’in vatana ihanet ederek ülkeyi ve devleti İngilizler’e nasıl teslim ettiği tarihin gerçeğidir. Benim ve sizin gibi insanların, T.C.’de onurlu bir görev olan milletvekilliğine seçilmesi de Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in gerçeğidir. Hocam bu gerçeği asla unutmayın.”

İLGİLİ HABER Vahdettin'in kaçışı