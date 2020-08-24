Bursa Atatürk Spor Salonu’nun yıkımı başladı

Kısa süre sonra AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Spor Salonu ve yüzme havuzunun da yıkılıp millet bahçesine dahil edileceğini açıkladı. Karar, başta muhalefet olmak üzere Bursalıların da tepkisini çekti. Buna rağmen dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Atatürk Spor Salonu ve yüzme havuzunun yıkımına başlandı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yerine modern bir salonun inşa edileceği, açığa çıkan 18 dönümlük alanın ise hemen yan tarafta bulunan millet bahçesine ekleneceği belirtildi.