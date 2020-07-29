Bursa İl Milli Eğitim Müdürü, AKP’lilere brifing verdi

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger'in AKP il Başkanı Ayhan Salman ve AKP Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Dr. Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç ve Atilla Ödünç’e önümüzdeki eğitim sürecine ilişkin yaptığı sunum AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu tarafından sosyal medyada “İl Milli Eğitim Müdürümüz Sabahattin Dülger’in yaptığı sunum ile şehrimizdeki eğitim yatırımları ve yeni dönem ile ilgili istişarelerde bulunduk” ifadesiyle duyuruldu.

“BURSALILARLA DA PAYLAŞMASINI DİLERDİK”

İl Milli Eğitim Müdürünün, AKP’lilere verdiği brifinge CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca tepki gösterdi.

Karaca, “İl Milli Eğitim Müdürü, AKP'nin memuru değil, devletin görevlisidir. Dolayısıyla bu brifingdeki bilgileri sadece AKP'lilerle değil, konunun yakından takipçisi olan CHP Bursa il yönetimi ve CHP'li milletvekillerimizle, ayrıca kamuoyuna açık olarak Bursalılarla da paylaşmasını dilerdik” dedi.

“OKULLAR MOLOZ YIĞINLARI HALİNDE ORTADA BIRAKILDI”

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun paylaşımındaki ‘Şehrimizdeki eğitim yatırımları konusunda istişare’ ifadesine de işaret eden Karaca şunları söyledi;

*Arşiv ortada, arşiv unutmuyor, unutturmuyor! Yıktığınız okulların listesi ortada. Bursa'da kaç okul yıktınız? Aradan bu kadar süre geçti, kaç okulu yenilediniz?

*Devrim Şehidi Kubilay'ın okulu Çelebi Mehmet Lisesi, Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu başta olmak üzere kaç okul moloz yığını halinde ortada bırakıldı? Şehrimizdeki eğitim yatırımları ifadesinden kastınız nedir?

*Bursa'da MEB'in yaptığı eğitim yatırımı mı var? Bursalı hayırseverlerin MEB'e desteklerini, MEB'in yatırımı olarak göstermekten vazgeçin! Bu okulların bugünden tezi yok MEB yatırım programına alınmasını ve hayırsever desteği olsa da olmasa da derhal yapılmasını talep ediyoruz.

“KAPALI KAPILAR ARDINDA TARTIŞILIYOR”

Daha önce de depreme dayanıksızlık gerekçesiyle yeniden inşa edileceği duyurularak yıkılan 24 okul ile ilgili hiçbir adım atılmadığını dile getiren Karaca, “Sınıf mevcutlarının azaltılması için ilave derslik gereken bir dönemde, yıkılan okulların yeniden yapılmaması nedeniyle çocuklarımızın 50-60 kişilik sınıflarda mı eğitim göreceğini sorduğumuz da, bu soruların cevabının kamuoyu önünde değil, kapalı kapılar ardında tartışılıyor” dedi.