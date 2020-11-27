‘Bursa’da geçen yıla göre vefat sayısı 2 katına çıktı’

Bursa’da salgında durumun her geçen gün dahada kötüleştiğine dikkat çeken CHP il Başkanı İsmet Karaca, “Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde kamuoyuna açık yayınlanan vefat sorgulama kayıtlarına göstere; Bursa'da 2019'un ekim ayında toplam bin 244 kişi vefat etmiş. 2020'nin ekim ayında ise toplam bin 741 vefat var. Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre vefat sayısındaki artış yüzde 40. Fazladan 497 kişi vefat etmiş. Kasım ayı verilerinde ise daha da büyük artış var” dedi.

“KASIM AYI TABLOSU ÇOK KAYGI VERİCİ, VEFAT SAYISI KATLANDI”

Asıl çarpıcı ve kaygı uyandıran verilerin kasım ayı karşılaştırmasında görüldüğünü söyleyen İsmet Karaca, sözlerine şöyle devam etti; “Dün yani 2020'nin 26 kasımında son rakamları çıkardığımız için, 2019 ve 2020'nin 1-26 Kasım tarihleri arasındaki vefat sayılarını karşılaştırdık. 1-26 Kasım 2019'daki vefat sayısı bin 108 olarak kayıtlara geçmişti. Bursa'da 1-26 Kasım 2020'deki vefat sayısı ise yüzde 129'luk artışla 2 bin 545'e ulaşmış durumda. Yani geçen yılın aynı dönemine göre fazladan tam bin 437 vefat var. Vefat sayısı 2 katına çıkmış. Bu rakamlara her türlü vefat nedeni dahil. Covid kaynaklı ölüm var mı, yok mu bilinmiyor. Bu konuda resmi açıklama da yapılmıyor. Bursa'da kasım ayı vefat sayısının geçen yıla göre ikiye katlanmasının nedenlerini öğrenmek istiyoruz”

“MAALESEF VEFAT SAYISI KATLANARAK ARTIYOR”

Çok değerli büyüklerimiz gibi gencecik insanları da pandemi sürecinde kaybettiğimizi, kimin gerçekte hangi nedenle vefat ettiğini bile şüpheden uzak bir şekilde öğrenemediğimizi ifade ederek, vefat sayılarına ilişkin grafiklerdeki ürkütücü artışın https://www.turkiye.gov.tr/bursa-buyuksehir-belediyesi-vefat-sorgulama sayfasından takip edilebileceğini vurgulayan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, “Her gün büyük üzüntüler yaşıyoruz. Her gün maalesef bir dostumuzun, tanıdığımızın vefat haberleriyle sarsılıyoruz. Bu süreçte kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bursalılar karşı karşıya kaldığımız tablo konusunda resmi makamlar tarafından aydınlatılmalıdır” diye konuştu.

Karaca, bu bilgilerin kamuoyu tarafından bilinmesinin, hem pandemi sürecinde salgınla etkin mücadele hem de insanları tedbir almaya teşvik anlamında yararlı olacağının altını çizdi.