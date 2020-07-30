Tecavüz iddiasına sosyal medyada tepki yağdı

İddiaya göre olay geçen yıl 6 Kasım günü Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Gamzenur A. evine gitmek için yürüdüğü sırada yolda yaralı bir kişi gördü. Yardım istemesi üzerine üzerine yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Genç kız, tedavisi tamamlanan ve isminin Yunus Emre Ç. olduğunu öğrendiği kişiyle sohbet edip yürümeye başladı.

“AĞZIMI KAPATARAK ZORLA EVE SÜRÜKLEDİ”

Gamzenur A., Yunus Emre Ç.’nin evinin önüne geldiklerinde ağzı kapatılarak eve zorla sokulduğunu öne sürdü. Üç kez tecavüze uğrayan Gamzenur A., sabah saatlerinde Yunus Emre Ç.’nin bir boşluğundan yararlanarak evden kaçtığını iddia etti.

Olayın ardından Emek Polis Karakolu’na giden Gamzenur A., Yunus Emre Ç.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen şüpheli genç, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“ÇOK BAĞIRDIM AMA KİMSE DUYMADI”

20 yaşındaki Gamzenur A. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

* Birine söylemem ya da şikayetçi olmam halinde beni öldüreceğini söyledi. Evde kameraların olduğunu belirterek görüntüleri yaymakla tehdit etti. Boş bir kağıda imza atmamı söyledi ama kabul etmedim.

* Sabah 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadı. Polis merkezine giderek durumu anlattım ve şikayetçi oldum.

“ZORLA BİR ŞEY YAPMADIM”

Tecavüz zanlısı Yunus Emre Ç.’nin savcılık ifadesine şunları söylediği öğrenildi:

* Olay akşamı sarhoştum. Eve yürürken düşüp, yaralandım. Yolda yürüyen birinden yardım istedim. Gamzenur A.’yla birlikte hastaneye gittik. Çıktıktan sonra bir süre dolaştık.

* Yorulduğunu söyleyerek evime gitmeyi teklif etti. Kendi rızasıyla evime geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra konu cinselliğe geldi ve ilişkiye girdik.

* İlişkinin ardından evden çıkıp gitti. Kimliğimin olmadığını fark edince Gamze’nin evine gittim. Orada olmadığını öğrenince de hastaneye gittim. Zorla hiçbir şey yapmadım. Kimseyi tehdit etmedim.

* Olaydan sonra Gamze’ye maksadının ne olduğunu öğrenmek için mesaj attım. Yuvam yıkılmasın istedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada,yargılamanın 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde devam ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bazı sosyal medya platformlarında `Yunus Emre Ç. tutuklansın´ başlığı altında yapılan yorumların tespiti üzerine Başsavcılığımızca basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur.

* Mağdure Gamzenur A.’nın, şüpheli Yunus Emre Ç. tarafından cinsel istismara maruz kaldığı yönünde başvurusu üzerine 06/11/2019 tarihinde avukatı eşliğinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personelince başvurusu alınmıştır.

* Başsavcılığımız tarafından verilen talimat ile şüphelinin evi aranmış, olay yeri incelenmiş, mağdurenin darp, cebir muayenesi ile iç beden muayenesi sonucunda Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığında konuya ilişkin 2 ayrı rapor alınmıştır.

* Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’nın raporu ile birlikte şüpheli hakkında Bursa 1´nci Ağır Ceza Mahkemesine ‘Nitelikli cinsel saldırı ve cebir, şiddet, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan kamu davası açılmıştır. Yargılama Bursa 1´inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/499 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir.