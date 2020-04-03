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Büyük tehlike! Çay hasadı için akın akın memleketlerine geliyorlar

Türkiye'de, corona virüsü vakalarının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden, Karadeniz'e göç sürüyor. Çay hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, Rize'de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

11:10 -
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Corona virüsü salgını vakasının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden yola çıkan Karadenizliler, memleketlerine dönmeyi sürdürüyor. Özel araçlarıyla gelenler, Rize’de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kente giriş yapanlar kontrol notalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Foto: DHA

Rize-Trabzon sınırında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular sağlık kontrolünden geçirilerek, kayıt altına alındıktan sonra gidecekleri adreslerde 14 günlük karantinaya tabi tutulmaları sağlanıyor.

Memleketlerine dönenlerin çoğunluğu mayıs ayında başlayacak çay hasat sezon hazırlıkları için geldiklerini belirtiyor.

Kente girenlerin kimlik bilgileri alınıp 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları isteniyor. Foto: DHA

‘GELMEK ZORUNDAYDIK’

Çay hasat sezonu için Samsun’dan geldiğini anlatan Mehmet Arıman, “Kent girişinde durdurulduk. Buraya çay toplamaya geldim. 85 yaşındaki annemi getiremedim yasaklardan dolayı, yasaklara uyuyoruz. Biz gelmek zorundaydık çay tarımından dolayı. Evde izolasyonda kalacağız 14 gün boyunca zaten bir aydır evdeydik bir ayda burada kalırız bir şey olmaz´´ diye konuştu.

Tekirdağ’dan geldiğini söyleyen Sultan Şeref de “Yaşlı bir annem var arabada onu da götürüyorum. Rize Kalkandere’de oturuyoruz. Annemi getirmek için özel izin aldım. Zor bir yolculuk oldu” dedi.

Kente girenlerin genel sağlık durumları kontrol edilip ateşleri ölçülüyor. Foto: DHA

İstanbul’dan geldiğini söyleyen Aydın Bakoğlu ise “İstanbul’dan geldik. Yolculuk zor geçti. Her ilde çevirme vardı. Uygulamalar çok iyi insan sağlığı için gerekli. Virüsün yayılması bu uygulamalar sayesinde önleniyor” ifadelerini kullandı.

40 BİN ÇAY İŞÇİSİ GELEMİYOR

Doğu Karadeniz’deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı.

Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl corona virüsü tedbirleri kapsamında yabancı işçiler, çalışamayacak. Bölgede her yıl 4 ilde çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ülkeye giremeyecek. (DHA)

 

VAKA SAYISI ARTIYOR
Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 24 gün geçti. Dün 79 kişinin vefat etmesiyle toplam ölü sayısı 356'ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan test sayısını 125 bin 556, vaka sayısını 18 bin 35 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1101, entübe hasta sayısı 783, iyileşen vaka sayısı ise 415 oldu.

 

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Son güncelleme: 11:29 03.04.2020
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