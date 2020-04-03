Büyük tehlike! Çay hasadı için akın akın memleketlerine geliyorlar

Corona virüsü salgını vakasının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden yola çıkan Karadenizliler, memleketlerine dönmeyi sürdürüyor. Özel araçlarıyla gelenler, Rize’de kent girişlerindeki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Rize-Trabzon sınırında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular sağlık kontrolünden geçirilerek, kayıt altına alındıktan sonra gidecekleri adreslerde 14 günlük karantinaya tabi tutulmaları sağlanıyor.

Memleketlerine dönenlerin çoğunluğu mayıs ayında başlayacak çay hasat sezon hazırlıkları için geldiklerini belirtiyor.

‘GELMEK ZORUNDAYDIK’

Çay hasat sezonu için Samsun’dan geldiğini anlatan Mehmet Arıman, “Kent girişinde durdurulduk. Buraya çay toplamaya geldim. 85 yaşındaki annemi getiremedim yasaklardan dolayı, yasaklara uyuyoruz. Biz gelmek zorundaydık çay tarımından dolayı. Evde izolasyonda kalacağız 14 gün boyunca zaten bir aydır evdeydik bir ayda burada kalırız bir şey olmaz´´ diye konuştu.

Tekirdağ’dan geldiğini söyleyen Sultan Şeref de “Yaşlı bir annem var arabada onu da götürüyorum. Rize Kalkandere’de oturuyoruz. Annemi getirmek için özel izin aldım. Zor bir yolculuk oldu” dedi.

İstanbul’dan geldiğini söyleyen Aydın Bakoğlu ise “İstanbul’dan geldik. Yolculuk zor geçti. Her ilde çevirme vardı. Uygulamalar çok iyi insan sağlığı için gerekli. Virüsün yayılması bu uygulamalar sayesinde önleniyor” ifadelerini kullandı.

40 BİN ÇAY İŞÇİSİ GELEMİYOR

Doğu Karadeniz’deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı.

Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl corona virüsü tedbirleri kapsamında yabancı işçiler, çalışamayacak. Bölgede her yıl 4 ilde çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ülkeye giremeyecek. (DHA)