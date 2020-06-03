C vitamini tavsiyesi meyveciliği patlatacak

Tarım yazılarıyla üreticilerin ve tüketicilerin sorunlarını gündeme getiren gazeteci Ali Ekber Yıldırım corona virüsü sonrası tarımda yaşanacak değişimi SÖZCÜ'ye anlattı.Tüm dünyada ve Türkiye'de corona virüsü sürecinde kısıtlama getirilen ürünlerde üretim artışı görüldüğünü anlatan Yıldırım “Buğday, mısır, soya, pirinç, bakliyat ürünleri, nohut, mercimek ve kuru fasulyeye ciddi bir yönelim var'' dedi.

Ali Ekber Yıldırım pandemi günlerinde doktorların C vitamini tavsiyesinin meyve tüketimini de çok artırdığını belirterek, “Portakal, limon, greyfurt, mandalina gibi meyvelere ciddi bir talep oluştu. Bu ürünlere de talep yoğun. Meyvecilik yatırımları da bu ürünlere daha çok olacaktır'' dedi.

İSTİKRARSIZ ORTAM

Türkiye'de de hububat ve bakliyat ürünlerinin üretiminin arttırılması için bazı adımlar atıldığını da analatan Yıldırım şu bilgileri verdi: “Çiftçi hangi üründen para kazanacaksa daha çok onu ekiyor. Çünkü maliyetler çok yüksek.

Mesela bu sene soğan çok fazla ekildi. Geçen sene fiyatlar çok yüksekti. Üretici de ekimi artırdı. Bu kez üretim artınca fiyat çok düştü. Burada planlı olmak önemli. Bazı ürünler çok fazla bazıları ise çok az. Bir istikrarsız ortam da oluştu. Mesela soğan patates tarlada kaldı.”

EN BÜYÜK ÖRNEK İZMİR

Yerelde kalkınma modellerinin önemine işaret eden Yıldırım, “Planlama yerel yönetimler ve tarım kooperatifçilik modeliyle yapılabilir. Bunun örneği İzmir'dir. İzmir'de yerel kalkınma modeliyle üretici gücünü birleştirerek ürünün pazarlıyor.

Yerel yönetim destek olduğunda da orada tarım sürdürülebilir hale geliyor” dedi. Yıldırım, “Üretim yaparsan zenginlik getirirsin ama o toprağı değerlendirmeyip ithalat yaparsan açlık kıtlık olur. Bu nedenle tarımı artık bir daha ihmal etme lüksümüz yok. Tarım yapmak isteyen gençlerin önünü açarak destek olmamız gerek” diye konuştu.

Uluslararası fonlar bile tarıma yatırım yapıyor

Karantina günlerinde eve kapananların doğal yaşama, köylere ve tarıma yönelmesini de değerlendiren Yıldırım şöyle devam etti:

*Daha çok şehirde yaşayıp işsiz kalanlar köylerine döndüler. Bir de coronada gıdanın tarımın ne kadar önemli olduğunu görüp girişimciliğe yönelenler oldu. Çünkü gıdaya ciddi bir talep var.

*Dolayısıyla eğer ben tarım üretirsem satabilirim gibi bir algı da oluştu. Uluslararası fonlar bile artık tarım ve gıdaya yatırım yapıyorlar. En stratejik sektör olarak görülmeye başlandı. Bu da tarım potansiyeli çok yüksek olan Türkiye için bir fırsat; eğer doğru değerlendirilirse…

Makarnalık buğday ve mango ekimi artacak

Yıldırım, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde meyvecilik artarken, Güneydoğu'da pamuk yerine domates, mısır, makarnalık buğday üretiminin artacağını söyledi. Yıldırım şöyle devam etti:

*Türkiye'nin her bölgesinde yağlı tohumlara yönelme olabilir. Çünkü burada ciddi açık var. Antalya, Mersin, Adana'da muz üretimi artıyor.

*İhracat potansiyeli olan tropikal meyveler; mango, avokado, çarkıfelek, ejder meyvesi üretiminde de artış olacak.”