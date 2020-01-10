Çamlıca TV Kulesi’nin maliyeti ikiye katlandı

Çamlıca'da görüntü kirliliğini önlemek için inşa edilen Televizyon ve Radyo Kulesi pahalıya patladı. 2014'te özel davetle ihalesi yapılan ve 170 milyon liraya bitirileceği açıklanan kulenin maliyetinin, Sarıdağlar İnşaat'a yapılan ekstra ödemeler ve ilave ihalelerle iki katını aştığı ortaya çıktı. Sarıdağlar İnşaat'a ilk önemli para aktarımı Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleşti. 24 Ağustos 2017 günü Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 39,99 oranında iş artışı yapıldı.

ÜÇ BAKAN ESKİTTİ

Beş yıldır yapımı devam eden ve Şubat 2017'de hizmete girmesi beklenirken açılışı 2020'ye kalan Çamlıca Kulesi projesi bugüne kadar üç Ulaştırma ve Altyapı Bakanı gördü. Kule inşaatı, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlar Lütfi Elvan, Mustafa Arslan ve Cahit Turhan tarafından defalarca ziyaret edildi. Her seferinde yapılan açıklamalarda, “Hızla bitiriyoruz” denildi ancak açılış tarihi sürekli ertelendi.

SÜRPRİZ İHALE AYNI FİRMAYA

5 Haziran 2018 günü dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Şu anda inşaat olarak (kaba inşaatı kastediyor) tamamı bitti ve 387 metrenin tamamı bitmiş durumda. Şimdi dış giydirmeyi yapıyoruz” dedi. Ancak bu açıklamadan yaklaşık 8 ay sonra dış giydirme işi için yeni bir ihale açıldı. Herkes inşaatın bitmesini beklerken açılan bu “sürpriz” ihale yine 21-b özel davet usulüyle kapalı kapılar ardında Sarıdağlar İnşaat verildi. 29 Mart 2019 günü gerçekleşen “Küçük Çamlıca Tv-Radyo Kulesi İlave Çelik Yapı, Cephe Kaplama ve Yangın Güvenliği İnşaat İşleri” adlı ihaleyle Sarıdağlar İnşaat'a aktarılan ilave rakam bu defa 91.5 milyon lira oldu. Ardından Çamlıca Kulesi için bir ihale daha açıldı. FM Anten ve Verici Sistemi Ekipmanı Alımı adlı ihale yine 21b usulüyle özel olarak davet edilen Nickelodeon'a verildi. Bu defa aktarılan rakam 13.1 milyon lira olarak açıklandı.

HEDEF 4.5 MİLYON ZİYARETÇİ

49 katı bulunan 369 metrekare yüksekliğindeki televizyon ve radyo kulesinin inşaat alanı 30 bin 150 metrekare. 33 ve 34'üncü katları seyir terası; 39 ve 40'ıncı katları restoran olacak kulede yılda 4.5 milyon ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

342.3 MİLYON HARCANDI

İhale (TV-Radyo Kulesi İnşaatı) 169.8 milyon TL

Bakanlar Kurulu Kararı %39 iş artışı 67.9 milyon TL

İhale (Cephe kaplama işi) 91.5 milyon TL

İhale (FM anten-verici)13.1 milyon TL

TOPLAM 342.3 milyon TL

(Tarihler baz alınarak Dolar'a endekslendiğinde rakam 700 milyon TL'yi aşıyor.)

ERZURUM'DA ÇÖKEN PİSTİ YAPAN ŞİRKET

Kuleyi inşa eden Sarıdağlar, 2011 yılında Dünya Üniversiteler Arası Kış Oyunları için Erzurum'da yaklaşık 100 milyon TL harcanarak yaptırılan ve iki defa yıkılan kayak pistinin kuleleri de inşa etmişti. Kulelerin yıkılma nedeni olarak yanlış fizibilite yapılması gösterilmişti. Türkiye'de helal turizm belgesi alan ilk firma olan Sarıdağlar, konuttan radar üssüne, havalimanından stadyuma kadar devletten onlarca ihale aldı. Sarıdağlar İnşaat, Trabzon Akyazı Stadı, Konya Stadı, Hakkari Havalimanı, Bingöl Havalimanı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihale edilen Çorum, Samsun gibi illerdeki toplu konutların da inşaatlarını yaptı.