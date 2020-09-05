Kaftancıoğlu’ndan hüzünlendiren paylaşım: Tanıştırayım Ada…

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, tutuklu yargılanan gazeteci Murat Ağırel’in kızıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Kaftancıoğlu, fotoğrafın altına şu notu düştü:
* Tanıştırayım Ada… Babaları hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan sayısız çocuktan sadece biri…
* Bütün çocuklar gibi Ada da babası Murat Ağırel’e sarılacağı günü heyecan ve umutla bekliyor.
* Çocukların hayatlarından çalıyor olmanın yürek sızısını da hepimize miras bırakarak.
Ağırel, avukatı aracılığıyla SÖZCÜ’ye verdiği röportajda kızına olan özlemini şöyle dile getirmişti:
* Çayın posasına meyve çekirdekleri ekiyorum. Maydanozları, dereotlarını demet demet plastik şişelere dolduruyorum.
* Olur ya biri başını dikerse, biri çiçek açarsa kızım Ada’yı hatırlayıp onları ‘kızım’ diye seviyorum.