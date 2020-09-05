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Kaftancıoğlu’ndan hüzünlendiren paylaşım: Tanıştırayım Ada…

Silivri Cezavi'nde tutuklu bulunan gazeteci Murat Ağırel'in kızı ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bütün çocuklar gibi Ada da babasına sarılacağı günü bekliyor" dedi.

Sozcu.com.tr
15:08 -
Haberler Gündem
Kaftancıoğlu’ndan hüzünlendiren paylaşım: Tanıştırayım Ada…

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından, tutuklu yargılanan gazeteci Murat Ağırel’in kızıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kaftancıoğlu, fotoğrafın altına şu notu düştü:

* Tanıştırayım Ada… Babaları hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan sayısız çocuktan sadece biri…

* Bütün çocuklar gibi Ada da babası Murat Ağırel’e sarılacağı günü heyecan ve umutla bekliyor.

* Çocukların hayatlarından çalıyor olmanın yürek sızısını da hepimize miras bırakarak.

Libya’da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personellerinin isimlerinin ifşa edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, 5 aydır Silivri Cezaevi’nde. Tek kişilik bir hücrede kalıyor.

Ağırel, avukatı aracılığıyla SÖZCÜ’ye verdiği röportajda kızına olan özlemini şöyle dile getirmişti:

* Çayın posasına meyve çekirdekleri ekiyorum. Maydanozları, dereotlarını demet demet plastik şişelere dolduruyorum.

* Olur ya biri başını dikerse, biri çiçek açarsa kızım Ada’yı hatırlayıp onları ‘kızım’ diye seviyorum.

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Son güncelleme: 15:19 05.09.2020
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