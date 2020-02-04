Canan Kaftancıoğlu yeniden aday olduğunu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Şubat’ta gerçekleşecek İstanbul İl Başkanlığı’na yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kaftancıoğlu, adaylığını açıkladığı konuşmada halkın kendine daha çok yer bulduğu bir siyaseti inşa edeceklerini dile getirerek “Şimdi yeniden hep birlikte yeni bir hikâyeye, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. O nedenle bana iki yıl önce söylediğim gibi sadece inancınız lazım. Gençlerin ve kadınların daha aktif olduğu, aklın ve bilimin egemen olduğu, ezilenlerin ve güvencesizlerin kendini daha çok bulduğu yeni bir siyaseti hep birlikte inşa edeceğiz. Halkımızın gündelik sorunlarına, dertlerine, sıkıntılarına ortak olmak, çözüm bulmak, dayanışmayı arttırmak ve büyütmek için adayım” dedi.

“İstanbul'u, İstanbul örgütümüzü halkın iktidarını kurmak için verdiği mücadelede en büyük güç yapmak için adayım ve böyle olacağına da sonuna kadar inanıyorum” diyen Kaftancıoğlu, “Yapacaklarımın dahası var, umudu birlikte yayacağımız günlerin dahası var. Uykusuz gecelerimizin, iktidar için mücadele edeceğimiz her bir anın dahası var. Hayallerimizin dahası var. Bu inançla 37. İstanbul İl Kongresi'nde bir kez daha İl Başkanlığı'na adayım. Ve bu sizlerden aldığım inançla İstanbul örgütünün bana hissettirdikleri ile hep birlikte Türkiye'ye nefes aldırmak için adayım” ifadelerini kullandı. (ANKA)