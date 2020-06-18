Canan Kaftancıoğlu’ndan hükümete YKS uyarısı

CHP İstanbul İl Örgütü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin turizm sezonu gerekçe gösterilerek bir ay erkene çekilmesi yönündeki kararla ilgili İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirdiği saha çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre İstanbul’da görüşlerine başvurulan 18 bin 451 öğrenci ve veliden yüzde 96.5’i salgın koşullarında sınavın yapılmaması gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, iktidara çağrıda bulunarak ”Sınava girecek tüm öğrencilere ve sınavda görev alacak gözetmenlere Covid-19 testi yapılsın. Covid-19 hastası olduğunun farkında olmayanlar, sınav yerlerinde salgının yayılmasına sebep olabilir” dedi.

Kaftancıoğlu, ”İktidar turizm uğruna gençlerin geleceğini feda ediyor. Sınava hazırlanan öğrencilerin neredeyse tamamı salgın nedeniyle endişeli ve programlarının altüst olmasından dolayı aşırı stresli. İktidar ise tüm bunları gördüğü, duyduğu halde bildiğini okumaya devam ediyor. Gençlerle inatlaşmaktan vazgeçmeleri gerekir. Gençler iktidara rağmen bu engeli de aşacaklar ve başaracaklar” diye konuştu.

”YKS ERTELENSİN”

CHP’nin yayınladığı ‘Geleceğimiz Gençlerimiz Raporu’na göre araştırma sırasında sorulan ”YKS’nin tekrar ileri bir tarihe ertelenmesini ya da alınan son kararın geri çekilmesini istiyor musunuz?” sorusuna 18 bin 451 öğrenci ve veliden yüzde 98.2’si ”Evet” yanıtı verdi.

Çalışmada ”Salgın koşullarında gerçekleştirilmesi muhtemel YKS’ye güvenle girmek mümkün olacak mı?” sorusunu katılımcıların yüzde 96.5’i ”Salgın koşullarında sınav gerçekleştirilmemelidir” şeklinde cevapladı.

”BABAM KOAH HASTASI, ENDİŞELİYİM”

Öğrencilerin, ”Sınav tarihinin 1 ay erkene çekilmesine ilişkin kararı, neden desteklediğinizi ya da desteklemediğinizi kısaca anlatır mısınız?” sorusuna verdikleri yanıtlardan bazıları ise şöyle:

* Babam KOAH hastası ve ben çok endişe ediyorum virüsün babama bulaşmasından. Aslında sayfalar dolu şey yazarım ama fayda etmeyecek. Psikolojik olarak bittim tükendim.

* Benim babam ve ablam virüse yakalandı ve ben üç hafta boyunca stresle ders çalışamadım. İnternetten deneme siparişi veriyoruz geç geliyor. Her şeyimiz aksadı. Şimdi 30 gün geriye çektiler bir netin hayatımızı belirlediği bir sınavda kaç gün geriye atarak hakkımızla oynadılar. Lütfen sınav tarihi 25-26 Temmuz’da yapılsın.

”ACABA VİRÜSÜ KAPTIM MI?”

* Desteklemiyorum çünkü sınavda sınavım nasıl geçer kaygısı yerine acaba virüsü kaptım mı? Beni öldürür mü? Ailemden biri benim yüzümden bu hastalığı kapıp acı çeker mi ya da her şeyden kötüsü ölür mü kaygısını yaşamak istemiyorum. Çok korkuyorum sevdiğim birini kaybetmekten.

”AİLEMDEN VEFAT EDENLER OLDU”

* Turizm, geleceğimizden daha değerli değil. Biz gençler olarak bu dönemde ne yapacağımızı şaşırdık. Yaşam mücadelesi verirken aynı zamanda sınav stresi yaşıyoruz. Ailemden vefat edenler oldu, onların acısı ayrı bir yandan da sınav. Çok zor durumdayım.

”BİZ KOBAY DEĞİLİZ”

* Biz kobay değiliz. Tüm planlarımızı 25-26 Temmuz tarihine göre yapmıştık. Şimdi çok sıkıntı çekiyoruz. Ben gözlük takıyorum ve maske takınca camlarım buğulaşıyor. Bu şekilde sınavı yapabileceğimi düşünmüyorum.