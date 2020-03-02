Canımızdan can gitti! Bir ayda İdlib’de 54 şehit verdik

27 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejiminin hava saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada İdlib’e Bahar Kalkanı Harekatı düzenlendiğini duyurdu.

3 Şubat‘ta sekiz, 10 Şubat‘ta dört, 20 Şubat‘ta iki, 22 Şubat‘ta bir, 26 Şubat‘ta iki, 27 Şubat‘ta 33, 28 Şubat‘ta bir olmak üzere geçen ay İdlib’de toplam 54 şehit verdik.

KİMLİĞİ AÇIKLANMAYANLAR MİT MENSUBU

Kimlikleri açıklanan ve toprağa verilen şehitlerden 50’si asker, biri TIR şoförü… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat günü öğle saatlerinde “İdlib’te üç şehidimiz var” demişti, kimliği açıklanmayan şehitlerin MİT mensubu olduğu iddia edildi.

GAZİANTEP’TE YEDİ AİLENİN OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

25 farklı şehrimizde şehit acısı yaşanırken, en çok şehit veren Gaziantep oldu. Bir ayda Gaziantep’e yedi şehit cenazesi geldi. Sor bir ayda şehit olan askerlerimizin memleketleri şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara (2), Antalya, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Gaziantep (7), Hatay (5), İstanbul (3), Kahramanmaraş (4), Kayseri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin (4), Niğde, Osmaniye (3), Samsun (3), Tekirdağ (3), Tokat, Uşak, Yozgat.

28 ŞUBAT

1- Uzman Onbaşı Veysel Günay (Gaziantep)

27 ŞUBAT

1- Yüzbaşı Süleyman Şahin (Ankara)

2- Teğmen Bayram Olgun (Konya)

3- Teğmen Mustafa Bayrakdar (Hatay)

4- Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (Kahramanmaraş)

5- Astsubay Astçavuş Mehmet Muhammed Akay (Mersin)

6- Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü (Bingöl)

7- Astsubay Astçavuş Muhammet Ali Özer (Hatay)

8- Uzman Çavuş Adem Akın (Tokat)

9- Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (Bursa)

10- Uzman Çavuş Ali Turgut (Uşak)

11- Uzman Çavuş Selman Cankara (Adana)

12- Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (Yozgat)

13- Uzman Onbaşı Batuhan Tank (Osmaniye)

14- Uzman Onbaşı Osman Ak (Mersin)

15- Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel (Mersin)

16- Uzman Onbaşı Emin Yıldırım (Hatay)

17- Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (Bitlis)

18- Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (Antalya)

19- Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (Kahramanmaraş)

20- Uzman Onbaşı Recep Bekir (Tekirdağ)

21- Uzman Onbaşı Ali Taşöz (Kayseri)

22- Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (Osmaniye)

23- Uzman Onbaşı Nihat Kara (Tekirdağ)

24- Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (İstanbul)

25- Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (Adıyaman)

26- Uzman Onbaşı Emre Baysal (İstanbul)

27- Uzman Onbaşı Tayfun Pekel (Samsun)

28- Uzman Onbaşı Birhan Er (Tekirdağ)

29- Uzman Onbaşı Selim Nergiz (Gaziantep)

30- Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz (Kütahya)

31- Uzman Onbaşı Halil Çankaya (Ankara)

32- Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (Samsun)

33- Sözleşmeli Er Cuma Bağtur (Batman)

26 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Şükrü Elibol (Samsun)

2- Uzman Onbaşı Soner Enes Baykuş (Kahramanmaraş)

22 ŞUBAT 2020

1- Sözleşmeli Er Mecit Demir (Gaziantep)

20 ŞUBAT 2020

1- Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (Hatay)

2- Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (Gaziantep)

10 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Davut Özcan (Kırıkkale)

2- Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (Gaziantep)

3- Uzman Onbaşı Fatih Saylak (Kahramanmaraş)

4- Uzman Onbaşı Enes Alper (Niğde)

3 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Halil Demir (İstanbul)

2- Uzman Çavuş Serkan Deprem (Osmaniye)

3- Uzman Çavuş Uğur Kurt (Gaziantep)

4- Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (Afyonkarahisar)

5- Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (Gaziantep)

6- Uzman Onbaşı Uğur Katran (Mersin)

7- Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray)

8- TIR şoförü İsmail Akatay (Hatay)

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