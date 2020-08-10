Çatalca eski Belediye Başkanı Cem Kara son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün hayatını kaybeden CHP'li Çatalca Eski Belediye Başkanı Cem Kara'nın cenaze törenine katıldı. 58 yaşında yaşamını yitiren Kara için ilk tören Çatalca Belediyesi Hizmet Binası'nın önünde yapıldı. Belediye önünde Kara ailesi ve Çatalcalılara baş sağlığı dileyen İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı.

Cem Kara ile uzun yıllar beraber çalıştığını, dostluğunu ve arkadaşlığını yaşamış biri olduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Her an görevini en iyi yapma konusunda titizliği olan bir insandı. Çatalca'ya kendisini adamış olduğuna şahidim.

* Belediyeciliği yaparken gerçekten prensibiyle hakkını, hukukunu, toplumsal hukukunu koruyarak sürece en dürüstçe bakma konusunda olağanüstü titiz bir insandı.

* Yaklaşık 10 -11 yıllık bir tanışıklığımız var. Kalp kıran, insanı rencide eden tek bir konuşmasına şahitliğim yoktur. Bu kadar titiz bir insandır. Allah gani gani rahmet eylesin.

“İSMİNİ BURADA YAŞATMA KONUSUNDA ÇATALCA HALKINA SÖZ VERİYORUM”

Başkan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Burada çok güzel bir ailesi var. Sevgili eşine gerçekten ben bir insan olarak minnet duyuyorum.

* Tek bir gün yanından ayrılmadan her şeyi ile ona adayan sevgili eşine, güzel evlatlarına bütün Çatalca halkına, hatta İstanbul'umuza baş sağlığı diliyorum. Bütün dostlarına baş sağlığı diliyorum.

* Çatalca ilçesine kendisini adamış 10 yıl hizmet etmiş bir insan için umut ediyorum; ilçe belediye başkanımızla adını burada daimi kılacak, güzel bir hizmet yapar ve ismini burada ömür boyu yaşatırız.

* Bu konuda Çatalca halkına sözümüzdür. İlçe belediye başkanımızla konuşuruz. İsmini burada yaşatma konusunda ben de Çatalca halkına söz veriyorum.

* Tabii ki, insanın canı acıyor. Ölümün erkeni, geçi yok ama şu da bir güzelliktir diye düşünüyorum. Güzel iz bırakıp bu dünyadan göçmek, inşallah hepimize nasip olur.

* Arkasından herkesin hayır duası ettiği bir insan olmak, inşallah hepimize nasip olur. Ben Cem Kara ağabeyimin böyle bir insan olduğuna yürekten inanıyorum. Ben de tabii ki hakkımı helal ediyorum. Ama umut ediyorum, o da helal ederek göçmüştür. Allah rahmet eylesin.

“CEM BAŞKANIMIZ SENELERCE ÖĞRETMENLİĞİMİZİ YAPTI”

Törende konuşan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner de şunları söyledi:

* Cem Başkanımız senelerce öğretmenliğimizi yaptı. Çok değerli öğrenciler yetiştirdi. Başkanlığımızı yaptı. Belediye Başkanı olarak ilçemize değerli katkıları oldu.

* Belediye Başkanlığı'ndan önce ve sonra da bizim hep beraber ağabeyimiz oldu. Kendisiyle ben 5 yıl meclis üyeliği de yaptım.

* Allah çıktığı bu yolda gani gani rahmet etsin. Mekanını cennet etsin. Geride kalanlara Allah sabır versin. Çatalca'mızın başı sağ olsun.

* Biz hakkımız sonuna kadar helal ediyoruz. Çatalca'mız değerli bir evladını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun.

KILIÇDAROĞLU DA TÖRENE KATILDI

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından belediye binasının önündeki tören sona erdi. Cem Kara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı ikindi vaktinde cenaze namazı için Çatalca Ulu Camii'ne getirildi. Buradaki törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bazı CHP İstanbul Milletvekilleri, İlçe belediye başkanları, İBB bürokratları ve çok sayıda seveni katıldı.

KILIÇDAROĞLU, CEM KARA’NIN EŞİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler cami avlusunda Cem Kara'nın eşi Nurhan Kara ve çocuklarına başsağlığı diledi. Sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Cem Kara'nın cenazesi Feratpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1962 yılı doğumlu Cem Kara, 2009 ve 2014 seçimlerini kazanarak iki dönem Çatalca Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.