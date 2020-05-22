Son dakika… ‘Çav Bella’da ilk tutuklama CHP’li Banu Özdemir’e

İzmir'deki camilerin merkezi ses sistemi ele geçirilerek “Çav Bella” adlı şarkının yayınlanması hakkında soruşturma sürerken bir tutuklama haberi geldi. CHP'nin eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, önceki gün söz konusu videoları Twitter sayfasından paylaşanlar arasında yer almıştı.

Dün akşam gözaltına alındığı Emniyet'teki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Özdemir, “Dini değerleri alenen aşağılamak” iddiası ile tutuklandı.

“TUTUKLAMA HUKUKA AYKIRI”

SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ şöyle konuştu:

– Hukuk çerçevesinde bir açıklama yapmamı isterseniz yapabileceğim hiçbir hukuki açıklama yok. Çünkü hukuk yok. Suçlama ve tutuklama kararı hukuka aykırıdır.

– Söz konusu olay ile Banu Özdemir'in hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilim sadece Twitter'da camilerden ‘Çav Bella' adlı şarkı yayınlandığı hakkında internette yayınlanan videoları paylaşmıştır. İlk paylaşan Banu Özdemir değildir. Müvekkilim, haber sitelerinde yayınlandıktan iki saat sonra paylaşmış, hiçbir yorumda bulunmamış, hatta ‘İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı' diye sormuştur.

“GECE YARISI EVİME GELİP TELEFONU ALDILAR”

– Yazılmış, çizilmiş, oynanmış bir senaryo bu. Başından itibaren süreç normal işlemedi. Banu Özdemir ifade vermek için Emniyet'e gittiğinde polisler bana “Avukat bey, size şunu bildirelim, müvekkiliniz bugün burada kalacak” dedi. Yani daha ifadesi alınmadan gözaltına alınacağı belliydi.

– Banu hanımın telefonunu almadılar. Telefonunu bana verdi, evime götürdüm. Gece yarısı saat 00:40'ta polisler evime gelip benden telefonu aldılar. “Paylaşımda bir suç unsuru olmadığı için, telefonunu inceleyip, oradan başka bir şey tutturabilir miyiz, tutuklamaya başka bir gerekçe yaratabilir miyiz” diye aldılar ama bir şey bulamadılar.

“CHP’LİMOLDUĞU İÇİN HEDEF SEÇİLDİ”

– Mahkemenin tutuklama gerekçesi, sosyal medyada çok fazla paylaşım olması ve halkın galeyana gelmesi. Ama biz şunu söyledik: Bu görüntüler müvekkilimden önce çeşitli internet sitelerinde yayınlandı, bir şey olmadı, Banu Özdemir iki saat sonra paylaşımca Ak Trol ordusunun hedefi olunca mı galeyan oluştu?

– Camilerimizin merkezi sistemine korsan saldırı düzenleyerek bu şarkıyı çalanları yakalamıyorlar, haber yapılan bir videoyu yorumsuz paylaşan Banu Özdemir'i tutukluyorlar.

– Banu Özdemir'in hedef seçilmesi, CHP'li olması ve “Ak Troller” diye tabir edilen kitlenin Twitter'da ona karşı bir linç kampanyası başlatmış olmasıdır. Olay, Özdemir'in parti kimliği üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal edilmeye çalışılmaktadır.

CHP’DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Twitter hesabından Banu Özdemir hakkında şu açıklamayı yaptı:

* İzmir adliyesine hiç yakışmadı. Banu Özdemir’i kurban seçtiniz. Camilerden müzik yayını yapan alçakları serbest bırakıp Banu Özdemir’i tutuklamaya sevketmek ve yandaş trollere tutuklandı diye yaydırmak, sonra infial oldu deyip tutuklamak adalet değil. Kınıyorum.

* Camilerden İzmir’de müzik yayını yapan alçaklar kim? Telsiz frekanslarını kim kullanıyor? Neden onlar yakalanmıyor da bu aczi soran Banu Özdemir tutuklanıyor. İzmir adliyesine kimler baskı yapıyor? Adliye trol yönetimine mi geçti? İnfial müzik yayınına değil de Özdemir’e mi?

* Canileri, tecavüzcüleri adli kontrol şartıyla salıp bir masumu cezaevine gönderen adaletinizi seveyim. Trollerin paralel Adalet Bakanlığı mı var? Onlar ne derse oluyor. Banu Özdemir’i değil suçluları yakalayın. Yoksa yakalayamaz mısınız? Troller mi istemiyor?

* İzmir’de camilerimize sahip çıkamayanlar serbest. Ama olanı anlatıp müftülük uyuyor mu demek suç. Banu Özdemir’i sadece trolleriniz istiyor diye tutukladınız. Ayıp. CHP hukukçu zulmüyle de, trol zorbalığıyla da,cami provakasyonunu siyaset aracı yapanlarla da mücadelesini sürdürecek.

* Banu Özdemir suçsuzdur. Onu kurban seçenler suçluları korumaktadır.

İLGİLİ HABER İzmir'de neler oluyor?