Çavuşoğlu: Ateşkes için Ermenistan’ın çekilmesi lazım

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’da mevkidaşı Luigi Di Maio’yla görüştü. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Ermenistan-Azerbaycan savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

DESTEK VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ

* Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almak için yeteri kadar gücü var. Ateşkes ilan edilmesi için Ermenistan'ın geri çekilmesi lazım. Azerbaycan'ın Türkiye'den somut destek talebi olmadı. Olur da bu sorun çözülmezse ve Azerbaycan bir talepte bulunursa bu desteği vermekten çekinmeyiz.

ÇÖZÜMSÜLKÜ SALDIRMAYA TEŞVİK EDİYOR

* Minsk Üçlüsü dahil bu sorunun çözümü konusunda çaba sarf etmedi. Açıkça taraf tuttukları görülüyor. İşgalci ile işgale maruz kalmış ülkeyi aynı kefeye koymak hukuka aykırıdır. Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor. işgal eden ülke olmasına rağmen saldıran Ermenistan oldu. Çözümsüzlük Ermenistan'ı saldırmaya teşvik ediyor.

TEK MİLLET GİBİ DAVRANIRIZ

* İllegal şekilde farklı ülkelerde gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor. Uluslararası toplum da bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan'ı Azerbaycan'ı topraklarından çıkarsın. Azerbaycan halkı ile bir milletiz. Tek millet gibi davranırız. Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz.