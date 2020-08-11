Çavuşoğlu’ndan Yunanistan mesajı: Taviz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında, gündeme ilişklin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilimle ilgili ‘Taviz yok’ mesajı verdi:

YUNANİSTAN’ KÖTÜ NİYETLİ BİR ÜLKE

“Doğu Akdeniz’de iyi niyet göstergesi olarak, özellikle Almanya Başbakanı Merkel’in ricası üzerine bir taviz değil, geçici bazı jestler yaptık. “Bu jestleri yaparız ama Yunanistan ve Rum kesiminden olumlu adım değil, aksine olumsuz hareketler göreceksiniz” demiştik, öyle de oldu. Sismik araştırma gemilerimizi gönderdik, kimseye taviz veremeyiz, kimse bize “Siz kötü niyetlisiniz” diyemez, karşımızda kötü niyetli bir ülke var, birini suçlayacaklarsa Yunanistan’ı suçlasınlar.”



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