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Çayırova Belediyesi’nin 1.5 milyonluk uçağı çürüyor!

Kocaeli Çayırova ilçesinde AKP’li eski belediye başkanı Şevki Demirci döneminde 1.5 milyon liraya satın alınan uçak çürümeye terk edildi. UçakPark alanını inceleyen CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, “Bu milletin parasını çöpe atmaktır. Burası korku filmi platosu gibi” dedi.

Uğur ENÇ / Kocaeli
17:28 -
Haberler Gündem
Çayırova Belediyesi’nin 1.5 milyonluk uçağı çürüyor!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde AKP'li eski belediye başkanı Şevki Demirci yaklaşık 1.5 milyon lira ödeyerek uçuş ömrünü tamamlayan ‘Airbus A340’ tipi bir yolcu uçağı satın almıştı.

Uçak restorana dönüştürülmek üzere ilçeye getirildi ve montajı tamamlandı. 31 Mart seçimlerinde Şevki Demirci aday gösterilmedi.

AKP'li yeni başkan Bünyamin Çiftçi ise projeyi önemsemedi. UçakPark projesini rafa kaldıran belediye 1.5 milyon liralık uçağı kaderine terk etti.

FOTO: SÖZCÜ

KORKU FİLMİ PLATOSU GİBİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı Çayırova ilçesine giderek çürüyen uçağı yerinde inceledi. Sözcü'ye konuşan Yıldızlı şu ifadeleri kullandı:

* Bu israfın madde bulmuş halidir. Kocaeli'de AKP'li belediyeler kanatlandı uçuyor. Çayırova'da eski başkanın aldığı 1.5 milyonluk uçak çürümeye terk edildi. Bu uçağı eski başkan kendi parasıyla mı aldı?

* Belediyenin parasıyla, vatandaşın, kamunun parasıyla aldı. Şimdi bu uçakla birlikte vatandaşın parası da çürüyor. Bu milletin parasını çöpe atmaktır. Burası korku filmi platosu gibi.

FOTO: SÖZCÜ

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Son güncelleme: 17:29 01.09.2020
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