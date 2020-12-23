Çekmeköy Kışlası’nın bir bölümü TRT’ye tahsis edildi

3.Kolordu Komutanlığı Çekmeköy Kışlası sınırları içerisinde yer alan 30 bin 523 metrekarelik alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar plan değişikliği yapıldı.

Maliye Hazinesi'ne ait olan ve tamamı 130 bin 812 metrekare olan parselin, 30 bin 523 metrekarelik kısmında yapılan plan değişikliği, itirazlar için askıya çıkarıldı.

Plan açıklama raporunda, kışla içindeki planlama alanının TRT’ye tahsis edilmiş olduğu ortaya çıktı. Raporda parselin, mevcut planlarında eğitim, sağlık, kamu hizmeti, ağaçlandırılarak alanında kaldığı kaydedildi.

Mevcut planlardaki fonksiyonlar da göz önüne alınarak hem eğitim, hem sağlık, hem de belediye hizmet alanlarında yeniden bir denge oluşturularak planlama yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

TRT'YE 12 BİN 345 METREKARE AYRILDI

Raporda, TRT kullanımına tahsis edilen planlama çalışmasına konu alanın tekrar işlevlendirilmesi, çevresiyle ve “Resmi Kurum Alanı” fonksiyonu ile bütüncül olarak planlanması amacıyla imar planı hazırlandığı kaydedildi.

Hazırlanan imar planı ile alanın 12 bin 345 metrekaresi “resmi kurum alanı-TRT” olarak işaretlendi. Alanın bin 500 metrekaresi “sağlık tesisi alanı”, 6 bin 300 metrekaresi “ilkokul alanı”, 2 bin 662 metrekaresi “belediye hizmet alanı”, 2 bin metrekaresi “resmi kurum alanı- İlçe Emniyet Müdürlüğü” olarak düzenlendi.

YÜKSEKLİK ZEMİN+6 KAT

Plana göre parselin TRT için ayrılan bölümünde emsal yani inşaat hakkı 1, yükseklik en çok zemin+6 kat olarak belirlendi.

Buraya açık ve kapalı platolar, hangar çekim stüdyoları, atölye ve depo alanları, yönetim ofisleri, kuruma hizmet edecek ticari üniteler, kütüphane, kreş, mescit gibi sosyal tesisler yer alabilecek.

Bir katın yüksekliği, blok boyları, bloklar arası mesafe, çatı eğitimi, çatı formu ve genişlikleri mimari projede belirlenmek üzere serbest bırakıldı.

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