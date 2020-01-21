Cemevine ne yasal statü var ne de imar

Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi için İBB Meclisi'nde CHP-İYİ parti tarafından sunulan öneri, AKP-MHP grubu tarafından geçtiğimiz günlerde tartışmalar arasında reddedildi. İBB'nin talepleri halinde cemevlerine temizlik ve diğer hizmetleri ücretsiz sunması karara bağlandı.

Ancak cemevlerinin sorunu sadece ücretsiz hizmet değil. Cemevi yapmak, ruhsat almak gibi konular da ibadethane statüsü olmadığı için önemli bir sorun yaratıyor. Cemevleri imar planlarında “ibadet alanı” fonksiyonu verilen alanlara değil “sosyal kültürel tesis” olarak ayrılan noktalara “kültür merkezi” ruhsatı ile yapılabiliyor. Bu çoğu zaman da zorlu bir süreci beraberinde getiriyor.

CEMEVİ DOSYASI TEKRAR GÜNDEME GELDİ

Cemevlerine “ibadethane” statüsü verilmesinin reddedildiği meclis oturumunda bu durumun tipik bir örneği de yaşandı. 16 Ocak 2020 tarihli İBB Meclis oturumunda Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi'nde 2013 yılından beri imar çalışması süren ve 2015 yılında inşaatı tamamlanıp faaliyete geçen İmam Hüseyin Cemevi ile ilgili bir dosya tekrar gündeme geldi. Ve en son 2018 yılında koruma kurulunun aldığı “imar planı uygun değil” kararının, kurul tarafından fiili kullanım durumuna göre yeniden değerlendirilmesi için dosya müdürlüğüne iade edildi.

İBB İLE PROTOKOL YAPILDI

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer'de İBB'ye ait 22 bin 832 metrekarelik ‘park’ fonksiyonunda kalan parselin küçük bir kısmına cem evi yapmak için 5-6 yıl önce bir protokol yapıldığını söyledi.

İBB ile karşılıklı mutabakat sağlanarak cemevinin yapıldığını ancak imar sorununun bir türlü çözülmediğini ifade eden Genç “Tüm cemevleri gibi ruhsatı ‘kültür merkezi' olarak verildi. Yasal olarak cemevi imar planlarında da tanınmıyor.

Dini tesis alanı olarak ayrılan yerlere cemevi yapılamıyor çünkü dini tesis olarak görülmüyor. İlçemizdeki cemevi, şu an park alanında kaldığı ‘sosyal kültürel tesis' alanına alınmadığı için imarına aykırı durumda” dedi.

2013 YILINDA ADIM ATILDI

7 yıldır yılan hikayesine dönen cem evinin imar planlama süreci şöyle gelişti:

* İBB'ye ait 22 bin 832 metrekarelik “park” fonksiyonunda parselin 1700 metrekarelik kısmına cem evi yapılabilmesi için Sarıyer Belediye Meclisi 8 Temmuz 2013 tarihinde bir imar planı teklifi hazırladı. Karar oybirliği ile kabul edilerek onay için İBB Meclisi'ne gönderildi.

* 13 Eylül 2013 tarihli İBB Meclisi kararı ile Sarıyer Belediyesi'nden gelen plan değişikliği teklifinde bazı kısıtlamalara gidildi. Parselin 1700 metrekaresinin değil 830 metrekarelik kısmının cem evi yapmak üzere ‘sosyal kültürel tesis' olarak ayrılması uygun bulundu.

* Ancak İBB Hukuk Müşavirliği'nin 6 Aralık 2013 tarihli mütalaası ile plan teklifinin, parsel 1. derece doğal sit alanı içinde kaldığı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmesini istedi.

4 YIL SÜRDÜ, KURUL UYGUN BULMADI

* Teklif, 2014 yılının ocak ayında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Dosya 2018 yılına kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İBB ve koruma kurulları arasında gidip geldi.

* En son 4 Aralık 2018 tarihinde İstanbul 3 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu bir karar aldı. Ve parsel 1. derece doğal sit olduğu için plan teklifi uygun bulunmadı.

* Kurulun 2018 yılının sonunda aldığı karar, değerlendirilip karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne havale edildi.

YENİDEN DEĞERLENDİRME VE TESPİT İSTENDİ

* Dosya ancak 16 Ocak 2020 günü İBB Meclisi gündemine gelebildi. Konuyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu ortak rapor hazırladı. Hali hazırda cemevinin yapılmış olması nedeniyle Tabiat Varlıkları Komisyonunca mevcut fiili kullanım durumuna göre yeniden tespit ve değerlendirme yapılması için dosya İBB Planlama Müdürlüğü'ne iade edildi.