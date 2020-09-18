Cerrahpaşa Tıp Fakültesi: Önümüzdeki hafta Çin menşeli aşı için Faz 3 çalışmasını başlatacağız

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, şu ifadeleri kullandı:

* Koronavirüsle ilgili oyun bozucu olan ve bu işe dur diyecek olan aşı çalışmaları. Dünyada çok sayıda aşı çalışması şu an devam ediyor.

* Bildiğimiz kadarıyla Faz 1, Faz 2 ve evrelerini tamamlamış Faz 3 evresinde. Ülkemizde de şu an iki aşı çalışması var.

* Bir tanesi Çin’den gelen ve bir tane de Almanya kökenli.

* Sağlık Bakanlığı’ndan ve etik kurullardan izin alındı. Önümüzdeki hafta itibarıyla biz de Çin menşeli aşı için Faz 3 çalışmasını başlatacağız.

* Gönüllüler büyük oranda tespit edildi. Gönüllerin büyük bir kısmı sağlık çalışanları arasından ama tamamı sağlık çalışanı değil.

* Gelenleri de gönüllü olarak alıyoruz. Gönüllülerde aradığımız kriterler, 18 yaşından büyük olmak, koronavirüs geçirmemiş olması, bunlar çalışmaya alınmadan önce PCR testleri yapılıyor. Negatif olması gerekiyor. Antikorun da negatif olması gerekiyor.

“YAKLAŞIK 400 KİŞİ BU ÇALIŞMAYA ALINACAK”

Gönüllülerin aşı için hızla kendilerine ulaşmaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Sait Gönen, fakültenin bazı bölümlerine afişler de asıldığını ifade etti. “Zannediyorum sayı tamamlandı” diyen Gönen, “Yaklaşık 400 kişi bu çalışmaya alınacak ama ekim ayı başında da bir başka çalışmanın startı verilecek. O aşı için de yaklaşık 100’ün üzerinde vaka alınacak” şeklinde konuştu.

“8 TANE AŞI ÇALIŞMASI VAR”

Türkiye’deki aşı çalışmalarını değerlendiren Prof. Dr. Sait Gönen, 8 aşı çalışması olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Ülkemizde de Dünya Sağlık Örgütü tarafından incelemeye alınmış 8 tane aşı çalışması var. Ama bunlar Faz 3 aşamasını geçmiş değil henüz.

* Faz 3 aşamasından önceki aşamalar devam ediyor. Bir aşının Faz 3 çalışmasına gelebilmesi için önce laboratuvar şartlarında incelemelerin yapılması lazım.

* Faz 1 ve Faz 2 aşamalarında başarılı olup tüm aşamaları tamamladıktan sonra Faz 3 aşamasına geliniyor. Benim bildiğim kadarıyla Faz 3 çalışmasına gelen yok.

* Önümüzdeki hafta itibarıyla Çin menşeli aşının Faz 3 çalışması başlayacak.

* Ekim başında da Almanya menşeli aşının eş zamanlı olarak Almanya, Amerika’da ve Türkiye’de Faz 3 çalışması başlayacak.

* Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de her iki aşıda da merkezlerden bir tanesi.

“BEKLİYORUZ VE UMUTLUYUZ”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde uygulanacak aşı denemelerinde gönüllü olan Doç. Dr. Devrim Sarıbal da şöyle konuştu:

* Bu süreçte zaten enfeksiyon hocalarımızla beraber çalışıyorduk. Böyle bir teklifle geldiler. Süreçten zaten haberimiz vardı.

* Ben, annem, babam ve iki kardeşim gönüllüyüz. Laboratuvarda çalışan arkadaşlarımızın çoğu da gönüllü.

* Bize ilk doz 1 Ekim’de yapılacak. Bekliyoruz ve umutluyuz.

* Aşıdan başka korunma yöntemimiz yok. Bununla ilgili bir endişemiz yok.

ÇİN’İN GELİŞTİRDİĞİ AŞI HACETTEPE’DE YAPILMIŞTI

Çin’in geliştirdiği corona virüsü aşısı 16 Eylül tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gönüllülere yapılmıştı. DHA