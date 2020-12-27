Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çevreciler uyardı: Köylerin foseptik suları kentin içme suyuna karışıyor

Bursa Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER), kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajına 22 dağ köyünün foseptik sularının aktığını tespit etti.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 19:49, 27/12/2020
Haberler Gündem

Bursa’da 22 dağ köyünün foseptikleri derelerden kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajına aktığını tespit eden DOĞADER, “Bursalıların sağlığı tehdit altında” uyarısında bulundu.

Bölge halkının şikayetleri üzerine baraj havzasını inceleyen DOĞADER ekibi, halk sağlığını tehdit eden görüntüler ile karşılaştı. DOĞADER Genel Sekreteri Sedat Güler, “Nilüfer ve Doğancı baraj havzasında bölgedeki 22 dağ köyünün evsel ve kanalizasyon atık suyu borular ile barajı besleyen derelere, oradan da barajlara gidiyor” dedi.

Foto: SÖZCÜ

“DEPOLAR TAŞMIŞ, ARITMALAR ÇALIŞMIYOR”

Bazı köylerde yapılmış atık su depolarının taşmış olduğunu gördüklerini söyleyen Sedat Güler, “Atık su deposu olmayan köylerin boruları da derelere verilmiş. Bazı köylerde yapılan arıtmalar da çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

Foto: SÖZCÜ

“ACİLEN KORUMA ALTINA ALINMALI”

“Zaten var olan kuraklık nedeni ile barajlarımızı besleyen azalmış su kaynakları da bu atıklarla kirleniyor” diyen Güler, “Bursa’yı yöneten kurumların, Bursa halkının sağlığı için acilen barajı besleyen derelerimizi koruma altına alması gerekiyor” diye konuştu.

İlginizi ÇekebilirFoseptik faciası! 4 işçi can verdiFoseptik faciası! 4 işçi can verdi İlginizi ÇekebilirBursa'da sağlık çalışanlarına çirkin saldırıBursa'da sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

 

 

 

Bursa Corona Denizli hemşire Nilüfer Sağlık saldırı Sözcü
Yayınlanma Tarihi:19:47,