CHP, AKP’li başkanın borçlanma yetkisine ‘evet’ dedi: İntikamcı davranmayacağız

Üsküdar Belediye Meclisi, corona virüsü salgını gündemiyle olağanüstü toplandı. Meclis oturumunda Üsküdar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün “borçlanma yetkisi” talebiyle ilgili hazırladığı teklif oya sunuldu.

Teklifte, salgın nedeniyle genel bütçe vergi gelirlerinden gelen paylarda ve diğer belediye gelirlerinde öngörülemeyen gelir kayıpları oluştuğu ve bu durumun bir süre daha devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

2020 yılı bütçe dengelerinin bozulmaması için belediye başkanına borçlanma yetkisi verilmesi istendi. Teklif, olağanüstü mecliste oybirliği ile kabul edilerek belediye başkanına 75 milyon liraya kadar borçlanma yetkisi verildi.

“İNTİKAMCI DAVRANMAYACAĞIZ”

Üsküdar Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve İBB Meclis Üyesi Doğan Tekel, teklife grup olarak “evet” oyu verme nedenlerini şöyle anlattı:

* Pazartesi günü İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 4 milyar liralık borçlanma talep etti. AKP grubu 650 milyon liralık borçlanma yetkisi verdi. Sadece İstanbul'da değil, Ankara'da da böyle oldu.

* Hepimiz belediyelerin gelirlerinin nasıl düştüğünü biliyoruz. Sayın belediye başkanımız bugün borçlanma yetkisi istiyor. CHP olarak intikamcı davranmayacağız. Corona günlerinde Üsküdar Belediyesi'nin zorda olduğunu biliyoruz.

* Önümüzdeki dönemdeki çalışmalarda parasal anlamda imkansızlıklar olduğunu görüyoruz. Siz Ankara'da da görmediniz, İstanbul'da da görmediniz. Siz halkı zor duruma düşürmek istediniz.

* İBB başkanımızın mecliste dediği gibi ‘siz çukuru tercih ettiniz biz çukuru tercih etmeyeceğiz.' Corona günlerinde belediyenin sıkıntıya düştüğünü biliyoruz, saygı ile karşılıyoruz ve grup olarak ‘evet' diyoruz.

NE OLMUŞTU?

11 Mayıs günü olağanüstü toplanan İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun borçlanma yetkisi talebi çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu tarafından tırpanlanmıştı.

İBB'nin toplam 4 milyar 275 milyon liralık borçlanma talebi 648 milyona, İETT'nin 230 milyonluk talebi 100 milyon liraya, İSKİ'nin 765 milyonluk borçlanma teklifi de 250 milyon TL'ye düşürülmüştü.

İBB iştirak şirketlerinin salgın sürecinde azalan gelirleri nedeniyle 16 şirketin bütçelerine destek olarak toplam 1,9 milyara yakın iç borçlanmayla kaynak sağlamasını içeren teklif de AKP'ye takılmıştı.

Talepler kısıtlanarak İGDAŞ'a 500 milyon lira, İSTAÇ'a 42 milyon lira, METRO A.Ş'ye 30 milyon lira iç borçlanma yapabilme yetkisi verilmişti.