CHP ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasında toplanan paranın takibinde

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sonrası şehit olan vatandaşların aileleri ile gaziler için toplanan ama onlara verilmeyen 338 milyon liranın akıbetini her fırsatta dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de ‘Bize Bize Yeteriz’ kampanyasında toplanan paranın nasıl harcandığını takip edecek.

2 MİLYAR 105 MİLYON LİRA TOPLANDI

Corona virüsü salgını sonrası geçen mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında IBAN verilerek başlatılan kampanya sonrası yaklaşık 2 milyon 105 milyon TL toplanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bu paranın eğitim için harcanması için kurmaylarına seferberlik çağrısı yaptı.

“HER ORTAMDA DİLE GETİRİN”

Kılıçdaroğlu, “Toplanan paranın tamamı eğitim için kullanılmalı. Bunu mutlaka sağlayalım. Başta grup başkanvekillerimiz olmak üzere bunu her ortamda dile getirsinler. Bu para her koşulda çocuklarımızın eğitimine harcanmalı” dedi.

Toplantıda, 31 Ağustos’ta yeniden açılacağı açıklanan okulların durumu da masaya yatırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi nedeniyle okullarda ‘bir kişiye 4 metrekare’ sisteminin uygulanacağını açıklamıştı.

CHP MYK’da mevcut derslik sayısıyla 4 metrekare kuralının uygulanmasının ‘imkansız’ olduğu görüşü ağırlık kazandı. Yapılan sunumda, 4 metrekare kuralının uygulanması halinde 7 milyon öğrenci eğitim alabilirken, 11 milyon öğrencinin eğitim alamayacağı konuşuldu. Bu nedenle Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan tüm paranın eğitim için harcanması konusunda CHP'nin elinden gelen her şeyi yapması karara bağlandı.

“ÇOKLU BARO TÜRKİYE’Yİ BÖLME PROJESİ, SONUNA KADAR DİRENİN”

MYK toplantısında, Adalet Komisyonu’ndan AKP-MHP oylarıyla geçen ‘çoklu baro’ düzenlemesi de ele alındı. Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu Türkiye'yi bölme parçalama programıdır. Bu proje bölünme projesidir. Havuz barosu oluşturmak istiyorlar. Bu avukatlık meselesi değil Türkiye meselesidir. Genel Kurul'da sonuna kadar direnin” dedi.

CHP MYK toplantısında ayrıca dış politikadaki son durum da, Libya'da yaşananlar ve İdlib özelinde değerlendirildi. AKP’nin ormanların özelleştirilmesine yönelik adımlarının da ele alındığı toplantıda, sanayi için özel orman üretiminin üzerinde de duruldu.

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