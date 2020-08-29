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CHP Gençlik Kolları Üyesi Yıldırım’ın evine polis baskını

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yanıt verdiği CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım’ın evinde polis araması yapıldığı öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP’li Yıldırım’ın Avcılar’daki evine gittiği bildirildi.

Sözcü İstanbul
22:12 -
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CHP Gençlik Kolları Üyesi Yıldırım’ın evine polis baskını

Bakan Soylu, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik ile ilgili attığı tweet nedeniyle CHP'li Yıldırım'a bugün sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yanıt vermişti.

Soylu'nun yaptığı paylaşımın hemen ardından akşam saatlerinde CHP Gençlik Kolları Üyesi Mutlu Yıldırım'ın evine gelen polisler evde arama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li hukukçularla birlikte gençlik kolları üyesi Yıldırım'ın evine gittiklerini söyledi.

Kaftancıoğlu, “Bu ülkenin İçişleri Bakanının sabah hedef gösterdiği Avcılar gençlik kolları üyemizin evini an itibariyle polis bastı ve arama yapıyor. Hukukçularımızla birlikte üyemizin evine gidiyoruz” dedi.

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Son güncelleme: 22:14 29.08.2020
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