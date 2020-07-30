CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık: Atatürk’e lanet okumak ihanet değilse cehalettir

İSTİFA ETSİN

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık TBMM'de yaptığı açıklamada, “Tarihin her döneminde, saltanat kayığına binip İngilizlere uşaklık eden, Milli Mücadele'yi lanetleyen Mustafa Sabri gibi sözde din adamları hep olmuştur. Ayasofya'nın minberine çıkmış, bu topraklarda yeniden ezan okunmasını sağlayan Atatürk'e lanet okuyor ve orada bulunan devlet protokolü de sessiz kalarak bu laneti onaylıyor. Tüm vatan hainlerini lanetliyorum'' dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu “Atatürk düşmanlarına olan muhabbetini gizlemeyen bu kişi, tepkilerden kaçmaya çalışmak yerine istifa etmeli'' derken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin kurucusuna lanet okumak, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet değilse, şifa bulmaz bir cehalettir. Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı koltuğunda oturarak, Atatürk'e lanet okuyan bu kişi bir an önce istifa etmeli.''

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ise “Cumhuriyet tarihi, Ali Erbaş kadar görevini kötüye kullanan, milleti kutuplaştırıp ötekileştiren, bölücü bir Diyanet İşleri Başkanı görmedi” ifadesini kullandı.