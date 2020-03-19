CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan ilçe başkanlarına talimat! Halkı paniğe sevk etmeden…

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında parti içi tüm toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün de İstanbul’un 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi.

Toplantıda CHP örgütlerinin salgın krizi kapsamında gerçekleştireceği çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde ve planlamalarda bulunuldu.

KILIÇDAROĞLU DA TOPLANTIYA KATILDI

Toplantının son bölümüne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da virüs salgınıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenler ve yapılacak çalışmalarla ilgili konuştu.

“HALKI PANİĞE SEVK ETMEDEN GELİŞMELERİ TAKİP ETMELİSİNİZ”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu halkı paniğe sevk edecek eylem ve söylemlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, şunları söyledi;

*TTB ile görüşmeleri yaptık, Dünya Sağlık Örgütü yöneticileriyle görüşmeleri yaptık, onlardan da bilgiler aldık. Halkı paniğe sevk etmeden gelişmeleri takip etmelisiniz.

*Bilim Kurulu’nun önerilerine dikkat edilmeli. Arkadaşlarımız da gittikleri yerlerde, kaldıkları ortamda bu önerileri bir şekliyle hem dillendirecekler hem de bu önerilere uyulması gerektiğini söyleyecekler.

“EKONOMİK PAKET YETERSİZ”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı ekonomi paketiyle ilgili görüşlerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*O açıklamalar, krizin yarattığı daha doğrusu yaşanan sağlık sorununun yarattığı ekonomik dar boğazı aşmada yetersiz olduğunu ve kaynak sorununun dahi aşılamadığını gösteriyor.

*Ekonomi konusunda ciddi sorunlar var. Bu konuda ne gibi önlemler alınması gerektiğini kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.

“PANİK YOK AMA TEDBİR VAR”

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da Kılıçdaroğlu’na İstanbul’da parti örgütlerinin ve yerel yönetimlerin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaftancıoğlu, “39 ilçemizde de kriz eylem planımızı hazırlamış bir şekilde hiçbir kaygıya mahal vermeden yapılması gerekenleri ‘panik yok ama tedbir var’ diyerek yapmaya devam ediyoruz. Tüm ilçe örgütlerimiz bütün önlemlerini alarak bu süreci İstanbul’da olabilecek en az hasarla atlatabilme adına üzerinde düşeni yapacaktır” ifadesini kullandı.

“KOMŞUNU CORONADAN KORU”

Corona virüsüyle mücadele ederken sosyal dayanışmanın arttırılması için bir kampanya başlatacaklarını da ifade eden Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bizler öncelikle sosyal mesafelerimizi koruyarak risk altında, 65 yaş üstü ve kronik hasta vatandaşlarımıza ulaşacağız. Kampanyamızın adı da ‘Komşunu Koronadan Koru’ olacak.

*Bununla toplumdaki virüsle mücadele bilinci arttıracağız ve riskli bireylerin evde kalmalarını sağlayacak şartları dayanışma ile hayata geçireceğiz.

*Apartmanımızda, sokağımızda tespit ettiğimiz ya da bize ulaşan risk altındaki vatandaşlarımızın evden çıkmadan gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına aracılık edeceğiz.

*Onların evden dışarı çıkmamaları, kendilerini çok daha fazla korumaları gerekiyor. Bu sosyal dayanışma ve farkındalık kampanyası, riskleri azaltmak için kritik bir öneme sahip. Herkesin bu bilince ve farkındalığa sahip olması virüsle mücadelemiz için de çok önemli.

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