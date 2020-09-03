CHP liderinden ‘Gül’ve ‘İnce’ çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Seçimler 2023’te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı?

* Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz.

* Sizin ilkeleriniz kabul edilecek mi edilmeyecek mi?

* Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyoruz, yasama yürütme arasında tutarlı bir denge olsun istiyoruz.

* Biz bunları bir kenara bırakıyoruz, cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

* Bu tartışmayı absürt buluyoruz. Önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlamalıyız.

* Hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapaydır. Türkiye gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeli.

* Abdullah Gül’ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz?

* Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım.

* Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağın söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz.

* Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ? CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel dün yaptığı açıklamada, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Muharrem İnce’nin yarın başlatacağı “Memleket Hareketi”ne ilişkin soruya Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

* Daha başlamadı, bilmiyoruz tabii. Partimizin bir üyesidir. Bir itirazım yok. Gayet güzel. Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları anlatabilir.

“CHP içinde bir bölünmeye neden olabilir mi” sorusuna ise CHP lideri “Hayır, Hayır” şeklinde yanıt verdi.

İNCE İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

* Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş. Böyle bir şey yok, söz konusu değil.

* Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar vereni partiden ayıracağım.

“BUHRAN VAR”

* Kriz var diyordum, krizden nasıl çıkarız diye 13 madde sıraladım. 18 Mayıs 2020’de buhran var dedim.

* 16 maddede buhrandan nasıl çıkabileceğimizi saydım. Bugün buhran var. Bütçe açığını kapatmak için borçlanmak zorundayız.

* Borcun da faizi var, ilk 7 ayda 80 milyar lira faiz ödendi. Faizi ödemek için bile borçlanmak zorundasınız.

* Ne yerli ne de milliler. Tamamı… Ortağı dahil, sarayın bekçisi dahil gayri milli. Osmanlı’nın son döneminde olduğu gibi buhranın içerisindeyiz.

“OSMAN KAVALA NEDEN HÂLÂ HAPİSTE?”

* Gazeteciler neden hapiste? Osman Kavala Anayasa Mahkemesi kararına karşın halen hapiste? Neden? Çünkü birileri içeride tutacaksınız diyor.

* Türkiye’de yargı bağımsız değildir algısı yaratıyor. Algı mı? Hayır gerçek.

SURİYE KONUSU

* Suriye’yi kim parçaladı? Erdoğan. Talimatı kim verdi? Obama. Erdoğan BOP’un eşbaşkanıydı.

* Kendisi söyledi. Neden bu görev için seni seçtiler?

* Suriye’de bir Amerikan askerinin bile burnu kanamadı, biz şehitler verdik. Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık.

* Kimin parası bu? Bize bunun hesabını vermek zorundalar.

* 10 milyon işsiz var, resmi rakamlara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli var.

DIŞ POLİTİKA

* Ekonomide bir buhran yaşıyoruz, dış politikada da aynısını yaşıyoruz. Bozulma Akdeniz’den vatandaşları tekneye bindirip İsrail’e göndermekle başladı.

* İsrail vurdu, vatandaşlarımız öldü. Erdoğan kıyameti kopardı. İsrail bir vakfa para verdi, her şey bitti. İsrail ben tazminat ödemem dedi.

* Vakıfa bağış yapacağım dedi. İkincisi Mısır’dır. Mısır’la kavga etmek Türkiye’yi Akdeniz’de felakete sürüklemek demektir.

* Mısır’la barışın dediğimde darbeci dediler. İhvan’ın logosunu kendi partilerinin logosu yaptılar. İhvan dediğiniz nedir? Sizin için PKK neyse bizim için İhvan odur diyorlar. Neden İhvan’ı destekliyorsun. Ortadoğu’nun halifeliğine soyunuyorsun.

* Çikolata kutusunda rüşvet alan adamı büyükelçi yaparsan dünya bir şey söylemez mi? Bu Türkiye’nin iradesine darbe vurmak demektir.

* Mısır kalktı Yunanistan ile anlaşma yaptı. Akdeniz’in güneyinde Mısır kuzeyinde Türkiye var.

* İki ülkenin anlaşması Doğu Akdeniz’de farklı bir gelişme olurdu.

* Libya anlaşması güzel, parlamentodan oybirliğiyle çıktı. Ama onlar parlamentoya sunmadılar.

* Serrac, Macron davetiyle Fransa’ya gitti. Bu anlaşma onaylanmazsa Erdoğan o koltukta oturamaz. Hâlâ gidin Mısır’la anlaşın diyorum.

SİLAH AMBARGOSU

* ABD de Rusya da güçlü bir Türkiye istemez. Bölgesinde zayıf her an kontrol edebilecekleri ekonomisini çökertebilecekleri bir ülke isterler.