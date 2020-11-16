CHP milletvekili corona oldu, kitap açıklaması yaptı

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar coronaya yakalandı. Sancar hastalandığını ve evde karantinaya girdiğini sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Vücut kırgınlığı şikâyetiyle test yaptırdığını söyleyen Sancar SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada,

“İki gündür bir kırgınlık vardı. Test yaptırdım. Pozitif olduğumu öğrendim. Oysa bir hafta önce test yaptırmıştım o zaman sonuç negatif çıkmıştı. Virüs akciğerime inmiş. Çok şükür sigara kullanan birisi değilim. Sağlık durumum gayet iyi. Evde karantinaya girdim. Kendimi bir odaya kapattım. Ailem ile teması tamamen kestim. Artık her ihtiyacım kapıma bırakılıyor” diye konuştu.

KARANTİNAYI FIRSATA ÇEVİRDİ

50 yaşında iki çocuk babası olan Sancar, Denizli – Ankara arasında sürekli gidip geldiğini yoğunluk nedeniyle hem ailesine hem de kitap okumaya fırsat ayıramadığını söyleyerek “14 günlük karantina benim için bir fırsat oldu. Uzun zamandır okumak isteyip bir türlü zaman bulamadığım kitaplar vardı. Şimdi o kitapları okumaya vakit ayıracağım” ifadelerini kullandı.