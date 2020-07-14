CHP, TBMM’de gerçekleştirilecek 15 Temmuz Anma Töreni’ne katılmama kararı aldı

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “CHP Grubu olarak; denetimli, 15 Temmuz gazilerinin çağrılmadığı, Covid-19 testi yaptırmayan milletvekillerinin alınmayacağı ve Meclis bahçesiyle sınırlanan bir törene katılmayacağız” denildi.

“SARAY DÜZENİ MİLLETİN TÜM TEMSİLCİLERİNİ KAPSAYAN BİR TÖRENİ YOK ETMİŞTİR”

“Böylesi bir günde 15 Temmuz Gazilerimiz'in davet edilmediği ve milletvekillerine Covid-19 testinin zorunlu kılındığı bir töreni, CHP Grubu olarak içimize sindirmemiz mümkün değildir” ifadelerinin yer aldığı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

* Tören daha önce olduğu gibi TBMM Genel Kurulu'nda özel gündemle yapılmalı ve muhalefete söz hakkı verilmeliydi. Ancak; şehit ve gazilerimiz için toplanan paranın ne olduğunun sorulmasından korkan saray düzeni, milletin tüm temsilcilerini kapsayan bir töreni yok etmiştir.

* Buna bizim katılmamız mümkün değildir. Bugün, Cumhurbaşkanı ile sınırlanan tören anlayışı şehitlerimizin ruhunu, aziz hatırasını zedeler. Ayrıca gazilerimize karşı kabul edilemez bir tutumdur.

* Gazileri dışlayan bir töreni iki bin yüz doksan altı gazimize karşı hakaret sayıyoruz. CHP Grubu olarak; denetimli, 15 Temmuz gazilerinin çağrılmadığı, Covid-19 testi yaptırmayan milletvekillerinin alınmayacağı ve Meclis bahçesiyle sınırlanan bir törene katılmayacağız.

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanlığı istedi... Erdoğan'ın katılacağı tören için corona alarmı