CHP’de ‘Atatürk’ tartışması! Milletvekillerinden, Canan Kaftancıoğlu’na sert tepki…

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Taksim Toplantıları’nda yaptığı konuşmada ‘Gazi Mustafa Kemal’ ifadesini kullanırken ‘Atatürk’ü kullanmaması ve bunun da kişisel bir tercih olduğunu söylemesine tepkilere büyüyor.

CHP milletvekilleri Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Sevda Erdan Kılıç, Mehmet Ali Çelebi, Tuncay Özkan ve Bedri Serter sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak Kaftancıoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

GEREKEN DERS VERİLMEZSE…

Atila Sertel: Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu gerçektir. Ancak, “Atatürk” diyemeyen bir il başkanına da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kurucusu yüce önderimizdir.

10 ARALIK’TAN ÖNCE 29 EKİM GELİR

Mehmet Ali Çelebi: Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra demesin, ne yazar. Ama unutma, burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık'tan*** önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz.

BİZE EMANET EDİLEN DAVANIN ADIDIR

Sevda Erdan Kılıç: Atatürk soyadı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halk adına verilmiş sadece bir soyadı değil, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet edilen davanın adıdır.

Kamil Okyay Sındır-Tacettin Bayır: CHP Tüzüğü, Madde 1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, ilk genel başkanı ve değişmez önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'tür. Hatırlatılır.

ATATÜRK ZAFERİN ADIDIR

Berdi Serter: Büyük insan, dünyanın şapka çıkarttığı lider Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adını anmak ve ilkeleri ile büyüyüp, kurduğu partimin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başka söze gerek yok.

Tuncay Özkan: ATATÜRK zaferin adıdır. Yedi düveli geldikleri gibi gönderen o'dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir, millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.

İZMİR İL BAŞKANI MİLLETVEKİLLERİNE MESAJ GÖNDERDİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Twitter'da peş peşe yapılan paylaşımlar üzerine İzmir milletvekillerine mesaj gönderdi. Yücel, “Bu konuların konuşulacağı yerler basın ve sosyal medya değil, partimizin yetkili kurullarıdır” ifadelerini kullandı. İzmir milletvekillerinin, Yücel’in bu yaklaşımına tepki gösterdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül’de internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları’nda Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği başlıklı bir sunum yaptı. Yaklaşık 1.5 saatlik konuşmasında Atatürk’e atfen üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, katılımcıların “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?” sorusuna ise “Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” yanıtını verdi.

Canan Kaftancıoğlu’nun bu çıkışı “Atatürk’ü telaffuz etmiyor” tartışmalarına neden oldu. Bazı CHP’li yöneticiler ve milletvekilleri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti. Kaftancıoğlu daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise konuşmayı doğruladı ancak yorumlara ilişkin “Hakkımda itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyor” dedi.

*** 10 ARALIK HAREKETİ: DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi’nin çağrısıyla 10 Aralık 2005’te İstanbul’da yapılan toplantıda CHP'ye alternaif yeni parti bir kurulması masaya yatırıldı. Toplantıya Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. Burhan Şenatalar, Oğuz Kaan Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu gibi isimler katıldı.