CHP’de Doğu ve Güneydoğulu il başkanlarının ‘kurultay’ kararı netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Doğu ve Güneydoğu'daki il başkanları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik'in çağrısıyla yapılan destek açıklamasına 18 il başkanı da destek verdi.

“BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GÜN SAYIYOR”

CHP'li il başkanları adına destek açıklamasını okuyan CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, iktidar değişiminin yakın bir zamanda gerçekleşeceğine inandığını vurguladı. Çelik, şu ifadeleri kullandı;

*Cumhuriyetin kazanımlarını geriletmeye çalışan tekçi ve otoriter yönetim anlayışının artık sonuna geliyoruz. Ülkemiz kendisine giydirilmeye çalışılan deli gömleğini reddediyor.

*Türkiye'nin yoksulları saraydaki şatafatı görüyor. Türkiye'nin işsizleri kul hakkını hiçe sayan kayırma ağlarını izliyor. Türkiye'nin ezilenleri özgürlüklerimizi elimizden alıp vekillerimizi cezaevlerine atan bu düzeni değiştirmek için gün sayıyor.

*Değişim yakındır. Değişimin ayak sesleri CHP'nin İktidar Kurultayı'dır. Bu sürecin ilk adımı 2017 yılında yapılan Adalet Yürüyüşü'nde atıldı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında omuz omuza, hep birlikte yürüdük. Adalete, özgürlüğe, eşitliğe ve kardeşliğe yürüdük.

“EN GÜZEL GÜNLERİMİZİ HENÜZ YAŞAMADIK”

Devlet ile halk arasındaki mesafenin her geçen gün arttığının altını çizen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Halkımıza söz verdiğimiz gibi, her şey çok güzel oldu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar yalnızca başlangıçtı. En güzel günlerimizi henüz yaşamadık. İçerisinde bulunduğumuz yıl CHP iktidarının kurumsal altyapısını kurduğumuz yıl olacak. 37. Olağan Kurultayımızı bir İktidar Kurultayı'na dönüştürerek genel başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına omuz vereceğiz”

“GELİN HEP BİRLİKTE HAREKET EDELİM”

CHP’nin toplumsal barışın tesisinde önemli bir aktör haline geldiğini söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı;

*CHP'nin Doğu ve Güneydoğu örgütleri olarak bizler, yüzünü geleceğe çeviren bu uzlaşmacı dilin ve yapıcı tavrın, partimizi toplumsal barışın tesisinde de en önemli aktör haline getirdiğini görüyoruz.

*Alışıldık cepheleşmelere ve süregiden çatışma ortamına karşı CHP yeni bir yolun, yeni bir dilin, yeni bir ortak gelecek hayalinin temsilcisidir.

*Tam da bu nedenle 37. Olağan Kurultay'a ve katılacak olan bütün değerli delegelere çağrımız, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve çalışma arkadaşlarının arkasında güçlü bir şekilde durmaları, onlara omuz vermeleridir.

*CHP'ye iktidarı, halkımıza refahı, çocuklarımıza geleceği getirecek perspektif budur. Gelin hep birlikte hareket edelim. Partimizi iktidara, ülkemizi yarınlara taşıyalım.

DEKLARASYONU DESTEKLEYEN İL BAŞKANLARI

Ali Mustafa Çelik (Tunceli İl Başkanı), Ayhan Doğan (Erzincan İl Başkanı), Bülent Oğuz (Erzurum İl Başkanı), Cangir Bilin (Şırnak İl Başkanı), Gönül Özel (Diyarbakır İl Başkanı), Hasan Aktaş (Bingöl İl Başkanı), Hayrettin Cidir (Şanlıurfa İl Başkanı), Hayri Sucu (Gaziantep İl Başkanı), Hüseyin Yaşar (Batman İl Başkanı),İbrahim Aslan (Ağrı İl Başkanı), Mehmet Akif Perker (Kilis İl Başkanı), Mehmet Kurukcu (Van İl Başkanı), Nazım Demir (Hakkari İl Başkanı),Taner Toraman (Kars İl Başkanı), Yardım Artantaş (Iğdır İl Başkanı), Veysi Uyanık (Bitlis İl Başkanı),Yalçın Taştan (Ardahan İl Başkanı), Zeki Kaplan (Elazığ İl Başkanı)